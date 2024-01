Notebook da gaming economico: questo di MSI non ha rivali su Amazon

I notebook da gaming economici sono sempre più difficili da trovare e, molto spesso, sono realizzati in modo approssimativo e da brand poco affidabili. Non è questo il caso: con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare il notebook MSI Thin GF63 al prezzo scontato di 699 euro per la versione No OS oppure al prezzo scontato di 749 euro per la versione con Windows 11 pre-installato. Il modello in questione è dotato del processore Intel Core i5-12450H, 16 GB di RAM e scheda video NVIDIA RTX 2050. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Notebook da gaming economico: c’è MSI Thin GF63

Il notebook di MSI ha una scheda tecnica davvero completa con un processore Intel Core i5-12450H affiancato da 16 GB di memoria RAM e da 512 GB di SSD. Da notare anche la scheda video NVIDIA RTX 2050, con possibilità di sfruttare le tecnologie RTX per avere una marcia in più in gaming. Tra le specifiche troviamo anche un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.