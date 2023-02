Notebook da gaming da 14 pollici con RTX 3060: con QUEST'OFFERTA è IMPERDIBILE (-500€)

I notebook da gaming sono, in genere, dei portatili di grandi dimensioni, pesanti e difficili da trasportare. C’è, però, un’eccezione. Si tratta di Acer Predator Triton 300 SE. Questo notebook da gaming con NVIDIA RTX 3060 e processore Intel Core i7-11370H può contare su di un display da 14 pollici, risultando compatto e adatto anche all’uso in mobilità, senza compromessi sulle prestazioni. Con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare il laptop di Acer al prezzo scontato di 1.199 euro invece di 1.699 euro. Si tratta di uno sconto da ben 500 euro che fa la differenza e rende il Predator il modello giusto da comprare per abbinare prestazioni e portabilità. L’offerta è disponibile di seguito.

Acer Predator Triton 300 SE: notebook con RTX 3060 e display da 14 pollici in offerta su Amazon

Il notebook di Acer può contare su di un’ottima scheda tecnica. C’è il display da 14 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate da 144 Hz oltre al processore Intel Core i7-11370H che viene supportato da 16 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD. A completare le specifiche troviamo l’ottima NVIDIA RTX 306 con 6 GB di memoria dedicata che garantisce una marcia in più per quanto riguarda le prestazioni in gaming. Da segnalare il sistema operativo Windows 11 Home oltre ad un sistema di raffreddamento particolarmente efficiente.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare Acer Predator Triton 300 SE al prezzo scontato di 1.199 euro invece di 1.699 euro. Lo sconto di 500 euro garantisce un risparmio netto, permettendo a tutti gli utenti di acquistare un laptop da gaming senza compromessi sulle prestazioni ad un prezzo davvero ottimo. L’offerta è accessibile dal link qui di sotto.

