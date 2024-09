Notebook da gaming con RTX 4050 a 799€: su Amazon c'è l'offerta giusta (anche in 12 rate)

Per chi è alla ricerca di un nuovo notebook da gaming “economico”, in questo momento, su Amazon c’è l’offerta giusta grazie alla promo dedicata all’ottimo HP Victus 15 con processore Intel Core i5-12500H e scheda video NVIDIA RTX 4050 da 6 GB. Il modello in questione è proposto al prezzo scontato di 799 euro (a fronte di un listino di 999 euro) e con possibilità, per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali, di completare l’acquisto anche optando per il pagamento in 12 rate mensili da 66,67 euro, senza interessi e senza finanziamento ma, semplicemente, pagando con carta di debito. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

HP Victus 15: un best buy tra i notebook da gaming

Il notebook HP Victus 15 ha tutte le carte in regola per chi ha bisogno di un laptop potente, sia lato CPU che lato GPU, ma ha un budget ridotto, per gli standard del segmento dei portatili. Il processore Intel Core i5-12500H ha tutte le carte in regola per gestire carichi gravosi e la scheda video NVIDIA RTX 4050 rappresenta un deciso upgrade rispetto alla precedente RTX 3050, anche grazie alla possibilità di sfruttare tutte le moderne tecnologie NVIDIA come il DLSS. Il notebook è dotato anche di 16 GB di RAM e 512 GB di SSD (espandibili) e del sistema operativo Windows 11. C’è anche una tastiera full size, retroilluminata e con layout italiano.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare HP Victus 15 con un prezzo scontato di 799 euro e con la possibilità di completare il pagamento in 12 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.