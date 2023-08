Notebook con Windows 11 in OFFERTA SHOCK: -71% su Amazon

Amazon presenta oggi una promozione incredibile: il notebook Jumper è in offerta a soli 289,99 euro invece di 999,99. Uno sconto sensazionale del 71% che non puoi farti scappare.

Notebook Jumper in offerta: Performance e Connettività al Top

Questo notebook Jumper è progettato per soddisfare tutte le tue esigenze. Con un sistema di raffreddamento silenzioso, ti godrai una prestazione potente senza il fastidio dei rumori forti. Le opzioni di connettività includono porte USB 3.0 e 2.0, slot per schede TF, mini HDMI e altro ancora, per collegare facilmente dispositivi esterni. Con Wi-Fi e Bluetooth wireless, avrai la massima velocità di trasmissione e connessione.

Goditi immagini nitide e una risoluzione Full HD di 1920 x 1080 con lo schermo FHD da 14 pollici. La cornice sottile da 8 mm massimizza la tua esperienza visiva, portando una nuova dimensione a tutti i tuoi contenuti digitali. La fotocamera frontale ad alta risoluzione è perfetta per riunioni e comunicazioni online. La durata della batteria fino a 8 ore ti garantisce affidabilità e durata nel tempo.

Con 12 GB di RAM DDR4 e 256 GB di SSD, questo notebook Jumper offre una potenza eccezionale per eseguire più applicazioni senza rallentamenti. Inoltre, lo spazio sufficiente per documenti, foto e video è a portata di mano. Vuoi ancora più spazio? Puoi espandere la memoria con una scheda TF da 256 GB per avere tutto lo spazio di archiviazione di cui hai bisogno.

Non lasciare sfuggire questa opportunità di avere un notebook di alta qualità con Windows 11 a un prezzo così straordinario. Attiva l’offerta su Amazon e aggiungi il notebook Jumper al tuo carrello a soli 289,99 euro. Sii pronto per un’esperienza di computing potente e senza compromessi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.