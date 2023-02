Notebook con Windows 11, 12GB RAM e SSD 256GB: FOLLIA AMAZON (-600€)

Hai bisogno di un nuovo notebook per il lavoro o per l’università? Amazon ha preparato per te un’offerta straordinaria perché questo PC portatile con 12GB di RAM, SSD da 256GB e Windows 11 pre-installato può essere tuo oggi con uno sconto clamoroso di 600 euro rispetto il prezzo ufficiale.

Con disponibilità immediata e spedizione Prime non dovrai neanche aspettare di riceverlo perché lo avrai praticamente subito. È una soluzione perfetta per spendere poco e avere un notebook performante perfetto per le attività quotidiane.

Notebook in super offerta Amazon: la scheda tecnica

Le caratteristiche tecniche di questo notebook, che fa parlare di sé già per questo sconto veramente assurdo, includono un processor Intel Celeron di ultima generazione a basso consumo energetico e ad alte prestazioni. Questo ti permette di eseguire più applicazioni contemporaneamente e nel frattempo godere di una batteria che dura a lungo, almeno fino a 8 ore.

Il tutto è affiancato dalla presenza di 12GB di RAM e di un SSD da 256GB espandibile tramite schede TF grazie allo slot integrato sulla scocca. Il display da 14 pollici Full HD ti garantisce un’esperienza visiva ottimale, accompagnato da una fotocamera da 2 megapixel perfetta per le videochiamate.

Tra le porte a disposizioni troviamo USB 3.0, USB 2.0, jack per le cuffie, HDMI e mini HDMI. E soprattutto c’è appunto l’incredibile sconto: risparmi subito 600 euro e lo paghi pochissimo. Approfittane.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.