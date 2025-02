Notebook con 16GB di RAM e SSD da 512GB a soli 299 euro: super sconto su Amazon

Splendida occasione su Amazon se cerchi un nuovo PC portatile leggero, potente e veloce da utilizzare ogni giorno per lavorare, studiare o per il semplice intrattenimento. Questo notebook da 15.6 pollici con processore Intel, 16GB di RAM e SSD da 512GB può essere tuo a soli 299,98 euro invece di 399,98. Per averlo a questo prezzo, devi spuntare la casella del coupon sconto che trovi nella pagina prodotto.

Notebook in super offerta: le caratteristiche tecniche

Il notebook è dotato del processore Intel Twin-Lake N150 con 4 core e fino a 3,6GHz di velocità massima, ideale per multitasking, lavoro d’ufficio e streaming. Il chip è supportato da 16GB di memoria RAM DDR4 e da una SSD da 512GB espandibile facilmente fino a 128GB con una scheda TF.

La scocca è in metallo ultra resistente per dargli un aspetto moderno, elegante, ma anche maggior durevolezza e resistenza a graffi e usura. Sottile, leggero e portatile, è ideale se lavori in mobilità data la sua semplicità nel trasporto in borsa.

La connettività è composta da WiFi, Bluetooth 5.0, USB 3.2, Type-C e HDMI per il collegamento dei dispositivi di cui avrai bisogno. Potente, affidabile e dal look premium: a soli 299,98 euro invece di 399,98 è un affare da non farti scappare.