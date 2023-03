Notebook ASUS da gaming ad un SUPER PREZZO su Amazon

Per chi è alla ricerca di un nuovo notebook da gaming economico ma potente e con un design accattivante c’è una nuova offerta Amazon da cogliere al volo. In questo momento, infatti, ASUS TUF Dash F15 è in offerta al prezzo scontato di 849 euro per la versione con Intel Core i5-12450H e NVIDA RTX 3050 ed al prezzo scontato di 1.199 euro per la variante con Intel Core i5-11400H e NVIDA RTX 3060.

Si tratta di due ottime offerte che permettono di portarsi a casa il notebook ASUS TUF ad un prezzo molto conveniente. In entrambi i casi ci troviamo di fronte ad un prezzo minimo storico su Amazon. Per sfruttare l’offerta è disponibile il link qui di sotto.

ASUS TUF Dash F15: il notebook da gaming giusto è in offerta su Amazon

Per chi è alla ricerca di un notebook da gaming economico, completo e dal design accattivante è ora possibile sfruttare l’offerta dedica ad ASUS TUF Dash F15. Si tratta di un notebook con display da 15,6 pollici di diagonale, risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz. Tra le specifiche c’è anche una tastiera full size con layout italiano e tastierino numerico laterale ed il sistema operativo Windows 11.

In questo momento, è possibile scegliere tra diverse varianti di ASUS TUF Dash F15, potendo contare sia sulla RTX 3050 che sulla più potente RTX 3060. La gamma parte da un prezzo scontato di 849 euro con varie opportunità di risparmio. Per accedere alle offerte è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

