Notebook ASUS con Intel Core i3, 8GB di RAM e SSD da 256GB in offerta a 424,99 euro

Il notebook ASUS F515 è un PC che fa della portabilità la sua caratteristica migliore. Non a caso, è uno dei computer portatili con schermo da 15 pollici più completi oggi disponibili sul mercato. Oltre alla portabilità, però, l’entry-level di ASUS offre una sorprendente produttività, grazie al processore Intel Core i3 di undicesima generazione. In queste ore, dopo l’ ultima offerta di Monclick, lo puoi acquistare a 424,99 euro, in sconto del 27% e consegna gratuita.

Notebook ASUS F515 in sconto del 27% su Monclick

Questa è la configurazione del PC ASUS F515 in offerta sul noto e-commerce italiano Monclick: sistema operativo Windows 11, schermo da 15,6 pollici, processore Intel Core i3 di undicesima generazione, 8GB di memoria RAM, SSD da 256GB e scheda video Intel UHD. Pesa appena 1,8 kg e lato connettività troviamo una porta reversibile USB-C 3.2, porte USB 3.2 Type-A e USB 2.0, un’uscita HDMI e un lettore di schede microSD. Se sei una persona che trascorre molte ore davanti al PC per scrivere, la tastiera dell’F515 di ASUS è la scelta ideale, grazie al suo design ergonomico e all’esperienza di digitazione confortevole anche in ambienti poco luminosi.

Puoi scegliere se pagarlo in 3 rate da 141,66 euro senza interessi con Klarna o PayPal, oppure se pagarlo in un’unica soluzione 30 giorni dopo l’acquisto sempre con Klarna (senza quindi pagare nulla oggi). La consegna, lo ripetiamo, è gratuita ed è stimata per l’inizio della prossima settimana, indicativamente tra il 13 e 14 giugno.

Approfitta ora dell’offerta Monclick sul notebook ASUS F515 per risparmiare qualcosa come 155 euro sul prezzo consigliato.

