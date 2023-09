Notebook ASUS con Core i7 e 16 GB di RAM in offerta a 629€: è un BEST BUY

Chi è alla ricerca di un nuovo notebook può ora puntare su questa nuova offerta eBay dedicata all’ottimo ASUS Vivobook 16X (F1605ZA-MB284W). Il notebook, infatti, è ora acquistabile al prezzo scontato di 629 euro, utilizzando il codice sconto SETTEMBRE2023. A rendere particolarmente interessante la promozione sono le specifiche del laptop, dotato di processore Intel Core i7-1255U e di 16 GB di RAM oltre che di un ampio display da 16 pollici. È possibile pagare in 3 rate con PayPal. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto.

ASUS Vivobook 16X a questo prezzo è un vero best buy

Il notebook ASUS Vivobook 16X ha tutto quello che serve per garantire ottime prestazioni con un prezzo accessibile. Il modello di ASUS è dotato di:

processore Intel Core i7-1255U

16 GB di memoria RAM

512 GB di SSD

display da 16 pollici con risoluzione Full HD

tastiera full size

sistema operativo Windows 11

Si tratta, quindi, di un notebook completo, veloce ed efficiente, con tanta RAM e tutto quello che serve per garantire prestazioni ottimali, in ogni contesto di utilizzo. L’offerta in corso, quindi, è una delle soluzioni più complete e vantaggiose per chi ha bisogno di un nuovo notebook.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare ASUS Vivobook 16X al prezzo scontato di 629 euro. Scegliendo di pagare con PayPal, inoltre, si può optare per l’acquisto in 3 rate senza interessi. Tutti i dettagli sull’offerta sono accessibili tramite il link riportato qui di sotto. Lo sconto è disponibile solo per un breve periodo di tempo.

