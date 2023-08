Notebook Acer Predator con RTX 3060 in offerta a 899€ su Amazon (anche a rate)

Il notebook Acer Predator Triton 300 SE è protagonista di una nuova offerta Amazon da cogliere al volo: grazie allo sconto in corso in questo momento, infatti, è possibile acquistare il notebook al prezzo scontato di 899 euro che rappresenta il nuovo minimo storico per questa configurazione. Da notare che è anche possibile completare l’acquisto in 5 rate mensili. Il notebook di Acer è dotato di processore Core i7 e della scheda video NVIDIA RTX 3060. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto.

Acer Predator Triton 300 SE: è il notebook RTX 3060 più economico

Acer Predator Triton SE è un notebook da gaming compatto e potente. Dotato di un display da 14 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz, il modello in questione presenta anche un processore Intel Core i7-11370H oltre a una scheda video NVIDIA RTX 3060 da 6 GB di memoria.

A completare la scheda tecnica del modello troviamo 16 GB di memoria RAM e 512 GB di storage. C’è anche una tastiera retroilluminata. Il notebook è dotato del sistema operativo Windows 11 oltre che di una buona dotazione di porte, nonostante le dimensioni compatte. Il peso è di appena 1,7 chilogrammi: il notebook è anche facilmente trasportabile.

