Notebook Acer con Core i7 e NVIDIA RTX 3060 ad un SUPER PREZZO su Amazon (-450€)

È il momento giusto per acquistare un nuovo notebook da gaming e la nuova offerta Amazon dedicata all‘Acer Nitro 5 è l’occasione che tanti utenti stavano attendendo per mettere le mani su di un laptop potente, con un’ottima CPU e soprattutto con una GPU in grado di gestire al meglio i titoli più impegnativi.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare l’ottimo Acer Nitro 5 al prezzo scontato di 1.349 euro invece di 1.799 euro. Il laptop può contare su processore Intel Core i7-12700H, 16 GB di memoria RAM e su di una scheda video NVIDIA RTX 3060 da 6 GB, riferimento assoluto per il gaming in mobilità.

Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Acer Nitro 5: Intel Core i7 e NVIDIA RTX 3060 ad un ottimo prezzo su Amazon

La versione in offerta dell’Acer Nitro 5 può contare su di una scheda tecnica davvero completa. Il laptop presenta il processore Intel Core i7-12700H, supportato da 16 GB di memoria RAM e da 1 TB di SSD. C’è anche la scheda video NVIDIA RTX 3060 da 6 GB di memoria dedicata.

Tra le specifiche tecniche troviamo un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz oltre al sistema operativo Windows 11. La tastiera è full size ed è retroilluminata e dotata di layout italiano. Il notebook può contare su di una ricca dotazione di porte con HDMI 2.1, Thunderbolt 4 e USB- 3.2.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare Acer Nitro 5 al prezzo scontato di 1.349 euro invece di 1.799 euro. Per accedere all’offerta è possibile fare riferimento al link riportato qui di seguito.

