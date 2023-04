Notebbok Medion: impossibile trovare di meglio a questo prezzo

Il notebook Medion E4251, attualmente in vendita su Amazon con uno sconto pazzesco del 44%, è un’ottima soluzione per chi cerca un computer portatile economico ma affidabile. Il dispositivo è dotato di un processore Intel Celeron N4020 Dual Core, che varia la sua velocità tra 1,10 e 2,80 GHz, e di una scheda grafica integrata Intel UHD Graphics. Approfitta subito di questa promozione e acquistalo al prezzo competitivo di soli 189,00 euro. Inoltre, grazie al servizio di finanziamento Cofidis presente su Amazon, lo puoi pagare in comode rate a tasso zero.

Notebook Medion: con questo prezzo le ultime scorte si stanno esaurendo velocemente

La RAM di 4 GB di cui è dotato questo notebook Medion, permette di eseguire agevolmente le applicazioni di uso quotidiano come la navigazione web, la posta elettronica, la gestione di documenti e fogli di calcolo. La memoria interna di 64 GB, invece, può risultare limitata per chi ha necessità di archiviare molti file, ma è possibile espandere la memoria tramite l’uso di una scheda SD.

Il notebook Medion ha uno schermo da 14” con risoluzione FHD, che consente una buona visione di immagini e video. Windows 10 Home in modalità S è il sistema operativo preinstallato, ma si può facilmente disabilitare questa modalità e passare alla versione completa di Windows 10, o fare l’aggiornamento gratuito a Windows 11.

Il Medion è inoltre dotato di una webcam e di un microfono integrati, utili per videoconferenze o per registrare video. La connettività è garantita da Wi-Fi e Bluetooth 5.0, e sono presenti porte USB, HDMI e jack audio per collegare periferiche esterne.

In definitiva, il notebook Medion E4251 rappresenta una scelta interessante per chi ha bisogno di un computer portatile economico e non ha particolari esigenze di elaborazione. La sua leggerezza e compattezza lo rendono facile da trasportare, ideale per chi viaggia o lavora spesso fuori casa. Il prezzo scontato lo rende ancora più attraente per chi cerca un buon rapporto qualità-prezzo. Non perdere per nessun motivo al mondo il super sconto del 44% su Amazon e acquistalo subito al prezzo ridicolo di soli 189,00 euro. Mi raccomando, non aspettare ulteriormente, i pezzi a disposizione sono quasi esauriti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.