Nostalgia degli ultimi 10 anni? Hasbro Trivial Pursuit Decennio è in sconto su Amazon

Siete alla ricerca di un gioco divertente e istruttivo che vi permetta di divertirvi ma anche di imparare e che vi metta alla prova sulle vostre conoscenze? Trivial Pursuit è ciò che fa per voi! Grazie allo sconto su Amazon del 49% potrete averlo a soli 22,89 euro anziché 44,89 euro!

Hasbro Trivial Pursuit Decennio, 2010 – 2020, caratteristiche principali

Hasbro Gaming propone un gioco da tavola istruttivo, divertente e con la possibilità di giocare da 2 a 6 persone di età superiore ai 16 anni. È possibile giocare sia in squadra che singolarmente, ma attenzione se si gioca singolarmente il numero totale di giocatori è di 6. All’interno troverete 300 carte (1.800 domande), un tabellone, 6 pedine, 42 triangolini, un dado e le istruzioni con regole molto semplici da capire.

Quanto vi sentite preparati sulla cultura e le tendenze che hanno spopolato dal 2010 al 2020? Dimostrate la vostra bravura rispondendo alle 1.800 domande incluse all’interno della scatola. Troverete sei categorie di domande ispirate a tutti i like, le condivisioni, gli hashtag, i video virali, playlist, serie TV, cultura, ultima ora di quegli anni. Dai colori moderni, il gioco è composto da materiali curati e robusti, un esempio ne è la consistenza delle carte.

Con soli 22,89 euro invece di 44,89 euro avrete il gioco da tavolo Trivial Pursuit Decennio: 2010-2020 ideale per feste e serate giochi con amici e famigliari; inoltre, grazie alla 300 carte disponibili, in una scatola da viaggio, potrete giocare anche mentre sarete in giro così da non annoiarvi. Inoltre, potrete usufruire della consegna rapida e averlo in pochissimi giorni a casa vostra, grazie all’abbonamento ad Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.