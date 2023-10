Norton 360 Standard: massima protezione in sconto al 60%

Se stai cercando una soluzione affidabile per proteggere i tuoi dispositivi e la tua privacy online, Norton 360 Standard è la risposta. Con una straordinaria offerta del 60% di sconto per il primo anno, adesso è il momento perfetto per fare la scelta sicura per la tua sicurezza online.

Con Norton 360 Standard, ottieni una protezione completa per il tuo PC, Mac, smartphone o tablet a soli 29,99 euro per il primo anno, rispetto al prezzo di rinnovo di 74,99 euro. Questo significa un risparmio immediato del 60% sul prezzo standard: la tua sicurezza online non è mai stata così conveniente.

I vantaggi e le funzionalità di Norton

Norton 360 Standard offre una potente difesa contro le minacce online, sia quelle esistenti che quelle emergenti. Grazie a un avanzato antivirus, puoi proteggere il tuo dispositivo e le tue informazioni riservate e finanziarie quando navighi online. Include, inoltre, una serie di funzionalità avanzate per la tua sicurezza.

Con Secure VPN, puoi navigare in modo anonimo e sicuro. La rete privata virtuale (VPN) senza tracciamento aggiunge un livello di crittografia avanzata per mantenere al sicuro le tue informazioni durante l’invio e la ricezione. Lo Smart Firewall per PC o il Firewall per Mac invece monitora costantemente le comunicazioni tra il tuo computer e altri dispositivi, garantendo che il traffico non autorizzato venga bloccato all’istante.

Norton 360 Standard offre uno strumento di gestione delle password che ti permette di generare, memorizzare e gestire facilmente le tue password, così come i dati delle carte di credito e altre credenziali online. Anche prevenire la perdita di dati dovuta a errori del disco rigido, furto di dispositivi o ransomware non è mai stato così facile. Grazie al backup nel cloud, puoi salvare file e documenti importanti per garantire la sicurezza dei tuoi dati. Infine, con SafeCam per PC, sarai sempre consapevole dei tentativi di accesso non autorizzato alla tua webcam.

Norton è così sicuro dell’efficacia della sua protezione che offre una Garanzia Protezione Virus. Se il tuo dispositivo dovesse essere colpito da un virus che Norton non può rimuovere, ti verrà completamente rimborsato. Proteggi i tuoi dispositivi e la tua privacy online con Norton 360 Standard a soli 29,99 euro per il primo anno invece di 74,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.