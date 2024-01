Norton 360: risparmia fino al 71% sugli abbonamenti selezionati

Arrivano i saldi di inizio anno Norton: risparmia fino al 71% sugli abbonamenti selezionati, tra cui Norton 360. Ecco i piani in sconto (valido solo per il primo anno):

Norton 360 Standard a 29,99 euro (-60%)

(-60%) Norton 360 Deluxe a 29,99 euro (-71%)

(-71%) Norton 360 Premium a 39,99 euro (-65%)

Il Norton più completo: 360 Premium

Norton 360 Premium offre una potente protezione per tutti i tuoi dispositivi (fino a 10 quelli supportati), garantendo la tua tranquillità online. Dotato di un antivirus all’avanguardia, Norton 360 Premium ti fornisce una difesa completa contro le minacce online esistenti ed emergenti. Ma include anche altri vantaggi.

Tra questi una VPN per navigare in modo anonimo e sicuro, senza preoccuparti del tracciamento delle attività, ma anche un password manager integrato che ti consente di generare, memorizzare e gestire facilmente le tue password e credenziali online.

Un’altra risorsa inclusa è il backup del PC nel cloud, per custodire fotografie, video e documenti importanti e accedervi in qualsiasi momento grazie ai 75 GB messi a disposizione da Norton. Altri vantaggi sono la protezione minori che offre un ambiente online sicuro per i più piccoli e SafeCam che ti avvisa di qualsiasi tentativo di accesso non autorizzato alla tua webcam.

Infine c’è il monitoraggio del Dark Web, uno strumento utilissimo in grado di monitorare e avvisarti se le tue informazioni personali si trovano, per qualsiasi motivo, nel dark web appunto. Una sicurezza extra che ti aiuterà a mantenere i tuoi profili e account sempre protetti.

Risparmia fino al 71% su una serie di prodotti e abbonamenti Norton, grazie alla promozione attiva soltanto per un tempo limitato. Se non sei soddisfatto, Norton ti assicura il rimborso completo entro 60 giorni dall’acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.