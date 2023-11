Norton 360 Premium: sicurezza completa (VPN inclusa) al 60% di sconto

Norton 360 Premium è la soluzione perfetta per la sicurezza online dei tuoi dispositivi: non è solo un antivirus all’avanguardia, ma offre anche diversi strumenti – tra cui una VPN, un password manager e monitoraggio Dark Web. Ora, grazie a una promozione attiva, puoi ottenere Norton 360 Premium con uno sconto del 60% per il primo anno, riducendo il costo a soli 44,99 euro anziché 114,99.

Sicurezza avanzata in un’unica soluzione

Norton 360 Premium ti garantisce la migliore protezione contro le minacce online esistenti ed emergenti. Questo antivirus avanzato protegge il tuo dispositivo e le tue informazioni riservate, garantendo la massima sicurezza quando navighi online.

Tra le funzionalità esclusive di Norton ricordiamo:

Secure VPN : naviga in modo anonimo e sicuro con la rete privata virtuale (VPN). La crittografia avanzata mantiene al sicuro i tuoi dati, proteggendo password ed estremi dei conti bancari;

: naviga in modo anonimo e sicuro con la rete privata virtuale (VPN). La crittografia avanzata mantiene al sicuro i tuoi dati, proteggendo password ed estremi dei conti bancari; Password Manager : gestisci le tue password in modo sicuro, generale e memorizzale facilmente. Una soluzione efficace per mantenere al sicuro le tue credenziali online;

: gestisci le tue password in modo sicuro, generale e memorizzale facilmente. Una soluzione efficace per mantenere al sicuro le tue credenziali online; Dark Web Monitoring: Norton monitora costantemente il Dark Web e ti avvisa se dovesse trovare le tue informazioni personali. Una difesa in più contro il furto di identità.

Norton 360 Premium non si limita a proteggere soltanto il tuo dispositivo, ma si estende anche alla tua famiglia. Con funzionalità come la protezione minori, SafeCam per PC e Orario di Scuola, puoi gestire le attività online dei tuoi figli in modo sicuro e responsabile.

Approfitta subito dell’offerta esclusiva: Norton 360 Premium a soli 44,99 euro per il primo anno anziché 114,99 euro. Questo significa un risparmio del 60% rispetto al prezzo di rinnovo standard. L’abbonamento include la protezione per 10 PC, Mac, tablet o telefoni, con 75 GB di backup nel cloud per garantire la sicurezza dei tuoi dati importanti.

Incluso troverai anche la Promessa Protezione Virus di Norton: se il tuo dispositivo venisse colpito da un virus che Norton non riesce a rimuovere, ti rimborserà completamente.

