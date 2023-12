NordVPN saluta il Natale con il 65% di sconto e 3 mesi extra gratis

Offerta di Natale esclusiva di NordVPN: fino al 65% di sconto e 3 mesi aggiuntivi in regalo per tutti coloro che sceglieranno di attivare uno dei piani di due anni, con prezzi a partire da 3,79€ al mese invece di 8,29€. Ecco il link all’offerta.

NordVPN è uno dei migliori servizi VPN oggi disponibili sul mercato, se non il migliore. Merito di una velocità di connessione superiore alla media (quasi il doppio) e di importanti funzionalità per la sicurezza, tra cui il blocco dei malware durante i download.

NordVPN per Natale offre fino al 65% di sconto sui piani VPN di due anni

Un servizio come quello offerto da NordVPN ha pochi eguali nel panorama della VPN. È difficile, infatti, trovare un unico pacchetto che riesca ad abbinare velocità e sicurezza in questi termini.

Se la velocità della connessione di rete è un plus per gli appassionati di gaming e per le persone che hanno l’abitudine di seguire i grandi eventi sportivi in diretta streaming, le funzionalità di sicurezza extra incluse nei piani di due anni segnano la vera differenza tra NordVPN e i servizi concorrenti.

Su tutti segnaliamo le funzioni Threat Protection e Meshnet. La prima offre una protezione completa da e-mail di phishing, malware durante i download da Internet, pubblicità invasiva e pop-up fastidiosi. La tecnologia Meshnet consente invece di creare una rete virtuale privata all’interno della quale poter condividere foto, video e importanti file di lavoro in totale sicurezza.

I piani di due anni di NordVPN sono in offerta a partire da 3,79€ al mese per i primi 24 mesi, più 3 mesi aggiuntivi in regalo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.