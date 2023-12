NordVPN ora costa meno: arriva l'offerta di Natale (-65%)

È il momento di attivare NordVPN: con la nuova offerta di Natale, infatti, è ora possibile attivare la VPN a prezzo scontato e con la possibilità di risparmiare fino al 65% sulla spesa per l’accesso al servizio. Il servizio costa 3,79 euro al mese.

Da notare, inoltre, che è in sconto anche il piano Completo della VPN che prevede un costo di 2 euro in più al mese e include anche il password manager e 1 TB in cloud. Per accedere alle offerte è necessario attivare il piano biennale con 3 mesi aggiuntivi, per un abbonamento di 27 mesi a prezzo bloccato.

Tutte le offerte di Natale di NordVPN sono accessibili solo per un breve periodo e solo tramite il sito ufficiale, raggiungibile tramite il link qui di sotto.

NordVPN a prezzo scontato: è possibile con l’offerta di Natale

Per chi è alla ricerca di una VPN illimitata, in questo momento, la scelta giusta è sempre NordVPN, servizio di riferimento del settore. Con NordVPN è possibile accedere a una connessione illimitata, protetta dalla crittografia e arricchita da una politica no log che consente di eliminare qualsiasi forma di tracciamento. In più, la VPN consente di geolocalizzare il proprio indirizzo IP in un altro Paese, permettendo ai suoi utenti di aggirare eventuali blocchi all’accesso a un sito web o la censura online.

Con l’offerta in corso, NordVPN è disponibile al prezzo scontato di 3,79 euro al mese oppure al prezzo di 5,79 euro al mese aggiungendo anche 1 TB in cloud e il password manager. Per accedere alle offerte basta seguire il link qui di sotto. Tutte le proposte sono legate all’attivazione del piano biennale con 3 mesi extra (con fatturazione anticipata e possiiblità di pagare in 3 rate con PayPal) ed includono una garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni dall’attivazione.

