NordVPN: l'offerta di Pasqua è un'occasione unica, è la VPN da scegliere oggi

NordVPN si conferma un punto di riferimento del settore delle VPN. Con la nuova offerta di Pasqua, infatti, la VPN diventa ancora più conveniente ed è ora attivabile con un prezzo ridotto a 3,09 euro al mese andando a scegliere il piano biennale con 3 mesi extra. Per tutti i nuovi utenti ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso.

Per sfruttare la promo è sufficiente accedere al sito di NordVPN e seguire una semplice procedura di attivazione online. A disposizione degli utenti sono disponibibili anche altri piani che integrano altri servizi extra di sicurezza. Di seguito tutti i dettagli.

NordVPN: ora è da attivare subito

NordVPN è, da tempo, la soluzione giusta per attivare una nuova VPN completa e ricca di vantaggi. Considerando l’offerta di Pasqua, la VPN diventa, sempre di più, come la migliore scelta per chi cerca un servizio di questo tipo. Tra le caratteristiche del servizio troviamo:

la crittografia del traffico dati e una politica no log ; in questo modo, il servizio garantisce una connessione protetta e senza tracciamento che permette agli utenti di accedere a Internet proteggendo la propria privacy

una connessione senza limiti di banda e con la possibilità di accedere alla rete VPN da 10 dispositivi in contemporanea

e con la possibilità di accedere alla rete VPN da 10 dispositivi in contemporanea un network di migliaia di server sparsi in oltre 100 paesi al mondo in modo da poter accedere a Internet evitando blocchi geografici e censure online

Grazie alla promozione in corso, NordVPN è ora disponibile al prezzo scontato di 3,09 euro al mese. L’offerta è legata al piano biennale con 3 mesi extra. Si tratta della soluzione giusta per assicurarsi una VPN senza limiti per un lungo periodo di tempo e con condizioni molto vantaggiose. C’è sempre la possibilità di poter sfruttare la garanzia di rimborso, esercitabile entro i primi 30 giorni dall’attivazione della promozione. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto.