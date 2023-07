NordLocker Business: 30% di sconto e cloud affidabile per aziende

Piccole e medie imprese hanno bisogno di soluzioni avanzate e affidabili per garantire la sicurezza dei loro preziosi dati aziendali. Ecco perché NordLocker Business si presenta come un’opzione vincente: il suo cloud storage crittografato di prim’ordine è uno tra i più convenienti del settore, grazie alla promozione fino al 30% in corso.

Massima protezione con crittografia di nuova generazione

NordLocker Business si distingue per la sua crittografia di nuova generazione, garantendo la massima protezione per i dati aziendali. I file vengono crittografati sia durante il trasferimento che durante l’archiviazione, grazie alla crittografia end-to-end. Questo significa che i dati sono al sicuro da occhi indiscreti, assicurando la tranquillità delle imprese e dei loro clienti.

Oltre alla potente crittografia, NordLocker Business offre una serie di funzionalità progettate appositamente per proteggere i dati aziendali. Tra queste, il backup automatico dei dati, la sincronizzazione dei file e il controllo degli accessi si distinguono come caratteristiche chiave. NordLocker Business è caratterizzato anche da usabilità e interfaccia intuitiva.

Crittografare i file con NordLocker è semplicissimo: da browser puoi utilizzare la funzionalità drag-and-drop, mentre da app ti basta caricare i dati come un qualsiasi cloud. I file, una volta caricati sulla piattaforma, saranno sempre disponibili in ogni momento e da qualsiasi dispositivo, per una maggiore flessibilità aziendale.

Non perdere la promozione: NordLocker Business, nei suoi due piani da 500 GB e 2 TB, è disponibile con uno sconto fino al 30%. Un prezzo piuttosto conveniente, se si considerano le numerose funzionalità offerte- che rendono NordLocker Business uno tra i più potenti strumenti di protezione dei dati business – e la garanzia rinomata dell’azienda.

