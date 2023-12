NordLocker: attivalo OGGI e RISPARMI il 53%

Attivando NordLocker oggi risparmi il 53%! Grazie a questa incredibile promozione lo ottieni a un prezzo formidabile. Approfittane subito. Scegliendo questo cloud sicuro proteggi i tuoi file e li sottoponi a un backup sempre a portata di mano. Crittografa i tuoi dati personali e aziendali con questa soluzione semplice ed efficace. Grazie alla sua app compatibile con tutti i sistemi operativi puoi accedere da tutti i tuoi dispositivi in tempo reale.

Tre importantissime funzionalità rendono questo servizio altamente qualificato e consigliato dai maggiori esperti in cybersecurity. La prima crittografa i tuoi file in ogni momento, nel cloud o localmente, per mantenere i tuoi dati al sicuro. La seconda ti semplifica l’utilizzo permettendoti di trascinare e rilasciare nel cloud qualsiasi tipo di file che desideri proteggere. La terza ti assicura che solo tu puoi controllare i tuoi dati perché nemmeno l’azienda riesce a vedere le tue chiavi di crittografia e ciò che archivi.

Quindi NorLocker è la scelta migliore per archiviare i tuoi dati, renderli disponibili in un cloud comodo e accessibile da tutti i dispositivi e ottenere un backup sicuro dei tuoi file. Tutto questo a un prezzo decisamente conveniente grazie all’offerta di oggi. Vediamo insieme nello specifico le sue caratteristiche vincenti.

NordLocker: caratteristiche premium a un prezzo contenuto

Perché mettere in pericolo i tuoi dati personali e i tuoi file quando esiste un file valute privato in grado di metterli al sicuro per sempre senza limitare il tuo accesso, anzi rendendolo ancora più facile su tutti i tuoi dispositivi? Attiva NordLocker, oggi al 53% di sconto. In questo modo ottieni un cloud perfetto e un contenitore locale sicuro. Ecco le sue caratteristiche premium avanzate.

Cloud Privato : sincronizza i tuoi file su tutti i dispositivi in modo sicuro.

: sincronizza i tuoi file su tutti i dispositivi in modo sicuro. Crittografia : rende inviolabili i tuoi file per essere accessibili solo a te;

: rende inviolabili i tuoi file per essere accessibili solo a te; Condivisione Sicura: invia file o cartelle controllando chi può accedere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.