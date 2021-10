Non tutte le AirPods 3 "escono con il buco"

Alcuni nuovi acquirenti di AirPods 3 stanno riscontrando una qualità costruttiva incredibilmente scadente nel lotto “Made in Vietnam“.

AirPods 3: il primo lotto è difettoso

Gli AirPods 3 sono usciti allo scoperto poche settimane or sono e stanno finalmente raggiungendo le case dei clienti che li aspettavano con entusiasmo da giorni. Ma l'eccitazione si è rapidamente trasformata in shock dopo l'unboxing, a causa di una qualità costruttiva scandalosamente scadente in alcuni modelli.

Ci sono state una serie di lamentele sul sito di blog cinese Weibo in merito ai bordi irregolari, al traboccamento di colla e parti traballanti in alcune unità di AirPods 3. Tuttavia, la scarsa fattura non influisce solo sull'aspetto, poiché molti utenti della rete hanno anche riferito che questo modello tende a graffiare le orecchie quando indossati e hanno persino prodotto un audio statico.

I reclami si aggirano principalmente attorno agli AirPods 3 “Made in Vietnam” e il noto blogger tecnologico Technology Xiaoxin ha confermato il problema della suddetta variante. Tuttavia, un altro blogger e fornitore di accessori Apple di nome Kang ha sottolineato che il problema non è limitato ai soli auricolari vietnamiti.

Piuttosto, è un problema di batch con entrambe le varianti vietnamite e cinesi che soffrono di una costruzione scadente, anche se il guasto potrebbe essere più pronunciato sull'iterazione assemblata in Vietnam.

Kang ritiene inoltre che la mancanza di qualità sia da incolpare ai suddetti problemi e che coloro che hanno ottenuto AirPods 3 con bordi frastagliati e residui di colla devono richiedere una sostituzione. Dopotutto, parliamo di un gadget che costa 199€.

Vale la pena ricordare qui, tuttavia, che tutti i problemi sono limitati al solo primo lotto e apparentemente sono stati risolti con i lotti più recenti. Quindi, se state cercando di acquistare AirPods 3 al momento, non dovreste più preoccuparvi.

Inoltre, il lotto difettoso sembra essere arrivato solo in Cina poiché la maggior parte di lamentele proviene da lì; non ci sono state segnalazioni da parte degli utenti globali. Fateci sapere se è tutto okay con il vostro modello.