Non sprecare carta, usa questa tavoletta grafica LCD: 12 pollici a 12€

Fai sbizzarrire grandi e piccini con una tavoletta grafica LCD. Niente più fogli di carta che poi devi buttare, con questo aggeggio qua, il divertimento si eleva al massimo potenziale.

Perfetto sia per scribacchiare e annotare memo così come per disegnare, il gioiellino che ti consiglio oggi è uno di quegli acquisti da non rimandare. Approfitta ora della promozione su Amazon, spunta il coupon e porta il tuo acquisto a casa con soli 12,79€. Non potrai pentirtene.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Tavoletta grafica LCD: l’acquisto perfetto sia per grandi che piccini

Solitamente viene venduta pensando ai bambini, ma fattelo dire: una tavoletta grafica LCD fa sempre comodo da avere a portata di mano. Se sei solito scribacchiare e disegnare su tutte le superfici che ti vengono in mente, questo strumento non ti fa sporcare e non ti fa consumare neanche un pezzo di carta.

Ci puoi annotare numeri, fare disegni, calcoli, scrivere messaggi e tutto quello che ti viene in mente. Una volta che la superficie è piena, con un tap sull’unico tasto che trovi a tua disposizione, cancelli tutto e fai tornare la zona di disegno come nuova.

Con 12 pollici hai abbastanza spazio da non sentirti stretto; in più, rispetto a molti altri modelli, questa qui ha uno schermo a colori, non emette luce blu e non abbaglia.

Allora, stai ancora aspettando? Non perdere neanche un secondo e completa subito l’acquisto per portare a casa la tua tavoletta grafica LCD a soli 12€. Mi raccomando, ricorda di spuntare il coupon prima. Le spedizioni, come sempre, sono sia gratuite che rapide su tutto il territorio nazionale con un abbonamento Prime attivo sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.