Non SPRECARE calore: il trucco economico per termosifoni efficienti

Ormai a fine giornata fa freddo, anche in casa. L’inverno bussa alla porta, un po’ in ritardo probabilmente, ma è il momento di pensare a come scaldarsi nel modo più efficiente ed efficace. Accendere i caloriferi è naturalmente fondamentale, ma – anche in questo caso – è possibile adottare alcune strategie per risparmiare, pur avendo termosifoni sempre ben caldi.

Uno dei trucchi più interessanti, ancora poco conosciuti, per non sprecare calore consiste nell’utilizzo di speciali pannelli da posizionare dietro a ogni calorifero. A cosa servono? A tantissimo. Infatti, bloccano la dispersione del calore emesso proprio dalla parte posteriore degli elementi. Ci hai mai pensato? Finisce dritto nel muro, che di conseguenza lo scambia con l’esterno. Un vero peccato, in generale. Un lusso che non ci si può permettere in un momento storico così particolare in cui il gas metano ha un prezzo decisamente elevato.

Questi speciali pannelli riflettono il calore trattenuto direttamente all’interno della stanza, permettendoti così di recuperarlo e stare più caldo. Questo tipo di prodotto non solo funziona perfettamente, ma ha anche altri due vantaggi: costa poco e si installa in totale autonomia e in pochi secondi. Del resto, è sufficiente posizionarlo dietro il calorifero. Non servirà fare altro.

La confezione con ben 5 pannelli all’interno (ognuno da 70X100 centimetri e ritagliabile per regolarlo alla perfezione) la prendi a circa 54€ da Amazon e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Termosifoni più caldi e nessuno spreco di calore: il trucco geniale

Il vantaggio di usare il pannello termoriflettente non è solo uno, certamente. Fra le sue caratteristiche principali, ci sono:

economicità : costano poco, decisamente poco;

: costano poco, decisamente poco; installazione fai da te: puoi procedere all’installazione in totale autonomia, basterà posizionarli sul posteriore;

fai da te: puoi procedere all’installazione in totale autonomia, basterà posizionarli sul posteriore; efficacia: il loro funzionamento è semplicissimo e allo stesso tempo particolarmente efficace; fanno esattamente quello che promettono.

Insomma, quello dei pannelli termoriflettenti è un trucco fai da te geniale, che ti permette di smettere di sprecare calore e ottenere il massimo dai tuoi termosifoni. Li puoi prendere a ottimo prezzo direttamente da Amazon, montarli in totale autonomia e ottenere subito l’effetto desiderato.

Quest’anno, isola al meglio i tuoi caloriferi, evita di disperdere calore verso l’esterno e goditi un ambiente piacevole, risparmiando in bolletta: basta così poco!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.