Non sei ancora cliente ING? Per te il 3% annuo lordo per 3 mesi

Prosegue l’ottima promozione ING, rivolta ai nuovi clienti che aprono un Conto Corrente Arancio. Per i primi tre mesi, potranno infatti beneficiare di un tasso di interesse sulla liquidità pari al 3%, senza vincoli temporali. Questa offerta è a tempo limitato: quindi, se desideri cogliere l’opportunità di far crescere i tuoi risparmi con un tasso di interesse elevato, questo è il momento giusto.

I vantaggi di essere cliente ING

Per ottenere il 3% annuo lordo sulle somme depositate fino a 100 mila euro per tre mesi, dovrai semplicemente aprire un Conto Corrente Arancio e attivare anche il conto deposito Conto Arancio. La registrazione è facile e veloce e puoi farla comodamente online. Tieni a portata di mano il tuo documento d’identità in corso di validità emesso in Italia, il tuo codice fiscale o la tua tessera sanitaria e il tuo cellulare, e il gioco è fatto.

Non solo potrai usufruire di un tasso di interesse elevato, ma il Conto Corrente Arancio offre anche numerosi vantaggi digitali, tra cui bonifici SEPA gratuiti fino a 50 mila euro, MAV, RAV, F24 e ricariche telefoniche. Inoltre il canone è zero, il che significa che non dovrai pagare alcuna tassa annuale.

Se vuoi usufruire di servizi ancora più vantaggiosi, ti consigliamo di dare un’occhiata al Modulo Zero Vincoli. Con soli 2 euro al mese, potrai godere di una vasta gamma di servizi gratuiti, inclusi prelievi di contante e un modulo assegni all’anno. E se scegli di accreditare lo stipendio, la pensione o entrate di almeno 1.000 euro al mese, il canone Modulo Zero Vincoli sarà azzerato.

La promozione è valida solo fino a maggio, per cui non esitare: apri il tuo Conto Corrente Arancio oggi stesso per approfittare di questa ottima offerta.

