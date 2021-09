Quando andavo ancora a scuola, una delle mie più care amiche lasciava costantemente lo zaino ovunque. Ogni volta che lo perdeva, trovarlo era una scommessa. Per fortuna, da allora, a rimediare alle dimenticanze croniche è intervenuta la tecnologia. Con un prodotto come Tale Mate, che ho scovato in gran sconto su Amazon, non rischierai più di perdere i tuoi oggetti di valore come chiavi, smartphone, borse e non solo. Inoltre, puoi attaccarlo al collare del gatto, se è solito nascondersi in giro.

Una genialata, che – grazie all'applicazione per smartphone Android e iOS – ti permetterà di ritrovare in un click i tuoi prodotti. Con lo sconto del momento, lo porti a casa a prezzo super: solo 17€ circa appena con spedizioni assolutamente rapide e gratis.

Non perdere più oggetti con questo gadget geniale

Un prodotto eccezionale, oltre che particolarmente bello esteticamente. Puoi sfruttarlo come un portachiavi, oppure semplicemente metterlo in una tasca dello zaino o al collarino del gatto.

La configurazione con lo smartphone è semplicissima ed avviene attraverso il Bluetooth: ci vorrà un attimo e poi il tuo Tile Mate sarà sempre collegato al device. In questo modo, quando ti allontanerai troppo dal tracker, riceverai una notifica sonora e visiva che ti ricorderà quello che stai per dimenticare. Addirittura, è compatibile con gli assistenti vocali Google e Alexa, ai quali puoi chiedere di ritrovare i tuoi oggetti.

Un oggetto come questo dovrebbe essere attaccato a qualsiasi zaino, mazzo di chiavi e oggetti che si tende a perdere. Grazie agli sconti del momento, non scendi a compromessi e porti a casa un sistema sicuro e di alta qualità come Tile Mate. Completa l'ordine al volo da Amazon per averlo a 17€ circa appena con spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone