Non portare 100 cavi in vacanza: ne basta uno, ma buono (100W a prezzo WOW)

Oggi scoprirai perché questo cavo 3 in 1 da 100W è quello da portare in vacanza. Non dovrai metterne tanti di diverso tipo in valigia: assolutamente non servirà.allo stesso modo però, non dovrai acquistarne uno iper economico come quello che ti mostrerò a breve: rischieresti di ottenere una ricarica troppo lenta per i tuoi dispositivi.

Ormai, Amazon è pieno di queste soluzioni comodissime, che permettono di alimentare o ricaricare fino a tre dispositivi in contemporanea. Sono tutte uguali? Assolutamente no! Il modello che ho selezionato per te è il migliore in assoluto e adesso ti spiegherò per quale motivo. Per capirlo al meglio, lo metterò a confronto con il classico modello da pochissimi euro, sempre dello stesso brand.

Innanzitutto, è bene sottolineare le caratteristiche di questi prodotti: si tratta di cavetti che presentano tre uscite. A disposizione hai infatti una porta USB C, una microUSB e una Lightning (per iPhone, iPad ed AirPods). Puoi usarne una o più in contemporanea per alimentare e ricaricare i tuoi dispositivi. La struttura dell’accessorio, realizzare in corda di nylon e con rinforzi in plastica dura a protezione di ogni connettore, garantisce robustezza ed estrema durata nel tempo.

Analizzati in questo modo, possono sembrare prodotti uguali, che differiscono solo per il prezzo: niente di più sbagliato! Quanto diversi siano, purtroppo, si rischia di notarlo solo dopo l’acquisto.

Pronto a scoprire per non conviene risparmiare? A confronto, il modello da 15,99€ contro quello economico da 6,64€, entrambi dello stesso marchio:

connettore USB C : la presenza di un connettore USB C per il collegamento al caricatore da parete è l’indizio più importante che ti permette di capire la potenza del cavetto stesso. Il modello economico dispone unicamente di connettore USB di tipo A, che non può raggiungere velocità ed efficienza garantite dal connettore usb C;

: la presenza di un connettore USB C per il collegamento al caricatore da parete è l’indizio più importante che ti permette di capire la del cavetto stesso. Il modello dispone unicamente di connettore USB di tipo A, che non può raggiungere velocità ed efficienza garantite dal connettore usb C; 100W di potenza : non potrai mai raggiungerli con il modello economico, che di conseguenza ti offrirà una ricarica molto più lenta, soprattutto quando collegherai tre dispositivi in contemporanea. Il modello che ho scelto per te, invece, supporta questo picco massimo di potenza!

di : non potrai mai raggiungerli con il modello economico, che di conseguenza ti offrirà una ricarica molto più lenta, soprattutto quando collegherai tre dispositivi in contemporanea. Il modello che ho scelto per te, invece, supporta questo picco massimo di potenza! non solo smartphone, anche tablet e PC: proprio perché così potente, non dovrai limitarti a ricaricare smartphone e accessori, potrai anche alimentare e ricaricare il tuo computer portatile, console e persino tablet performanti come gli iPad Pro.

Si tratta di dati oggettivi, facilmente riscontrabili leggendo le specifiche tecniche direttamente su Amazon:

Quello più economico non è di certo in assoluto la scelta sbagliata: se non hai esigenza di ottenere una ricarica rapida, che ben supporti fino a 3 dispositivi (inclusi i PC), allora puoi scegliere l’altro. Il nostro consiglio, ad ogni modo, è quello di optare per la soluzione da 100W. In entrambi i casi, godi di spedizioni veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Non portarne tanti in vacanza: basta un ottimo cavo 3 in 1!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.