Non perderti Sassuolo-Torino in streaming, anche dall'estero

Ultima partita della ventottesima giornata di campionato stasera con Sassuolo-Torino. Tutto pronto al Mapei Stadium di Reggio Emilia per un match che ci regalerà probabilmente molte emozioni. Guarda il live match in streaming con DAZN. La partita inizierà alle 20:45, ma potrai gustarti dalle ore 20:00 un pre-partita con i fiocchi.

Tra l’altro, con un solo abbonamento a DAZN oltre alla Serie A TIM 2022/23 potrai anche guardare Serie BKT, Serie C, UEFA Europa League, UEFA Champions League, LaLiga, calcio internazionale, Eurosport 1, Eurosport 2, UFC, Matchroom e Golden Boy.

La telecronaca è a cura di Andrea Calogero e il commento tecnico di Alessandro Budel. Le due probabili formazioni sembrano essere già state decise dai due rispettivi allenatori. Vediamole insieme con lo schema di gioco scelto per questo incontro tanto atteso.

Sassuolo (4-3-3)

Consigli

Toljan

Erlic

Tressoldi

Rogerio

Frattesi

Maxime Lopez

Matheus Henrique

Berardi

Pinamonti

Laurienté

Consigli Toljan Erlic Tressoldi Rogerio Frattesi Maxime Lopez Matheus Henrique Berardi Pinamonti Laurienté Torino (3-4-2-1)

Milinkovic-Savic

Gravillon

Schuurs

Buongiorno

Singo

Ricci

Linetty

Rodriguez

Vlasic

Radonjic

Sanabria

Sassuolo-Torino: guarda la partita in streaming senza buffering

Assicurati uno streaming senza buffering per guardare Sassuolo-Torino questa sera alle 20:45. Grazie a NordVPN potrai accedere a una connessione con larghezza di banda illimitata e una stabilità senza pari. Tutto questo attraverso i suoi server sempre aggiornati e ottimizzati.

Inoltre, potrai vedere la partita in streaming anche dall’estero in modo completamente legale. Infatti, grazie al Regolamento sulla portabilità transfrontaliera, potrai utilizzare il tuo abbonamento a DAZN con contenuti italiani tranquillamente, senza limitazioni e in modo del tutto legale nei seguenti Paesi, facenti parte dello SEE:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Diverso se viaggi al di fuori dell’Unione Europea o non hai la portabilità transfrontaliera. In questo caso non avrai accesso allo sport che vedi di solito a casa tua, ma vedrai i programmi che sono normalmente disponibili nel Paese che stai visitando.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.