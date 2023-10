Non hai il forno? Acquista QUESTA friggitrice ad aria 6,4L e risolvi ora

Non avere un forno in casa non è così strano come si potrebbe pensare. Chi per problemi di spazio chi non lo ha mai usato in vita sua decide di non metterlo. Eppure online ci sono così tante ricette con cui vorresti sperimentare… Diciamo che aggiungerlo in un secondo momento non è così semplice. Tuttavia puoi rimediare con una friggitrice ad aria super capiente e risolvere tutti i tuoi dilemmi. A quale affidarti? Scegli Cosori che è un marchio super ambito.

Questo modello è perfetto se siete tanti in casa e se hai bisogno di tanta capienza. Nonostante il cestello da 6,4L ti dico che comunque ha delle dimensioni poco impegnative e dignitose quindi la puoi sistemare un po’ dove vuoi. Collegati su Amazon dove la fai tua a soli 159€ con lo sconto del 16% in corso ora.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia.

Friggitrice ad aria conviene? La risposta è affermativa

La friggitrice ad aria non è altro che un forno ventilato. Lo abbiamo sentito a destra e a sinistra ed è vero: usa una elevata temperatura che circola a 360° all’interno del cestello per cucinare tutte le pietanze che vuoi in modo croccante e perfetto. Per questo motivo hai la sensazione di aver fritto gli alimenti ma in realtà non usi neanche l’olio nella maggior parte dei casi.

Il modello di Cosori che ti sto segnalando è perfetto. Non ha bisogno di essere preriscaldato, ha un cestello super capiente e anche per le famiglie numerose non ti obbliga a fare più “infornate”. Puoi cucinare qualunque alimento dai primi ai secondi, passando per i contorni e finendo con i dolci.

Hai un display touch semplicissimo da utilizzare, un ricettario su cui fare affidamento e le modalità prestabilite per attivare la cottura con un gesto. Una volta che hai finito metti i vari pezzi in lavastoviglie ed hai risolto ogni dilemma.

Cuoce bene, in tempo minore e senza sporcare o riempire la casa di odore di cucinato. Un vero successo.

Non ne fare a meno: collegati su Amazon e acquista subito la tua friggitrice ad aria Cosori a soli 159€ con lo sconto in corso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.