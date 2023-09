Non farti trovare impreparato dall'inverno con questa stufetta elettrica SCONTATISSIMA

Anche se è settembre e le temperature sono ancora intorno ai 30 gradi un po’ ovunque in Italia, proprio questo è il momento migliore per pensare alla prossima stagione invernale. Perché è in queste settimane che si possono trovare tante interessanti offerte su articoli destinati all’inverno. Una di queste è quella che ha per protagonista la stufetta elettrica del marchio Electroline in svendita totale sul sito di Unieuro a 29,99 euro, grazie al 36% di sconto sul prezzo più basso degli ultimi 30 giorni (46,99 euro, ndr). E in più benefici anche della spedizione gratuita.

Per accedere all’offerta di Unieuro, valida solo online, collegati alla pagina dedicata sul sito ufficiale.

Stufetta elettrica del marchio Electroline in svendita a 29,99 euro sul sito di Unieuro

Electroline è il marchio di elettrodomestici che realizza prodotti in esclusiva per conto di Unieuro. Questa stufetta elettrica da interno con radiatore vanta una potenza termica fino a 1.800 W. Ideale da posizionare in camera o in cucina, se ne hai bisogno puoi anche collocarla in salone o in bagno. Il termostato è regolabile e la temperatura si controlla tramite una comoda manopola.

Il trasporto da una stanza all’altra della casa avviene in tutta semplicità, dato che il peso è inferiore ai 2,5 kg. Ottime anche le dimensioni: 56 cm di larghezza, 20 cm di profondità e 39 cm di altezza. Grazie a queste misure si adatta a qualunque tipo di ambiente.

Come accennato all’inizio, un altro grande vantaggio della promo è che usufruisci della consegna a domicilio gratuita. Se vuoi, puoi anche selezionare l’opzione Ritiro in negozio, scegliendo il punto vendita Unieuro più vicino a casa tua.

Cogli al volo l’offerta di Unieuro sulla stufetta elettrica Electroline, così da risparmiare quasi 20 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.