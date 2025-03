Non è un errore di prezzo: l'idropulitrice ricaricabile Parkside costa DAVVERO meno di 40€

Lidl colpisce ancora con un’offerta imperdibile: l’idropulitrice ricaricabile Parkside X 20V Team a soli 39,99 euro. Un’offerta più unica che rara, che ti farà pensare: “Ma si tratta di un errore di prezzo?”. Niente di tutto questo: è invece una promozione eccezionale da cogliere al volo. L’idropulitrice Parkside sarà disponibile nei punti vendita Lidl a partire da lunedì 24 marzo.

Tantissimi accessori inclusi: la richiesta è elevatissima!

Questa idropulitrice senza fili offre una pressione massima di 25 bar e un flusso d’acqua di 2,5 litri al minuto, caratteristiche che la rendono ideale per numerosi utilizzi domestici e all’aperto. Grazie alla funzione di aspirazione, è possibile sfruttare anche fonti d’acqua alternative: questo gioiellino del fai da te è indubbiamente più pratico e versatile rispetto alla concorrenza.

Perfetta per la pulizia dell’auto, di biciclette e moto, ma è anche ideale per la manutenzione del giardino, ad esempio per rimuovere lo sporco da vialetti, terrazzi, mobili da esterno e attrezzi da giardinaggio. Anche tende e tapparelle, sedie, tavoli e sdraio da esterno possono essere trattati con efficacia, senza il rischio di danneggiamento.

Il vantaggio principale? Essendo ricaricabile, non sarà necessario avere una presa della corrente a portata di mano, ma potrai trasportarla ovunque tu voglia – anche a casa di amici e parenti. L’unico difetto, se così vogliamo chiamarlo, è che l’idropulitrice Lidl Parkside viene venuta senza batteria e caricabatterie inclusi, ma potrai rimediare acquistandoli separatamente oppure utilizzando quelli di altri attrezzi Parkside già in tuo possesso, se compatibili (basta che siano della serie Parkside X 20V Team).

L’offerta Lidl non si limita all’idropulitrice: il prezzo include anche un kit di accessori con una lancia con ugello multifunzione, un ugello con serbatoio per detergente da 500 ml, un tubo di aspirazione da 6 metri con filtro, una bottiglia di detergente da 500 ml e un pratico sacco a rete per riporre il tutto. Insomma: super comoda, super accessoriata, a un prezzo incredibile. L’idropulitrice ricaricabile a 39,99 euro è un affarone.

Data la richiesta elevata, l’idropulitrice Parkside potrebbe esaurirsi in pochissimo tempo. Se vuoi approfittarne, lunedì 24 marzo corri subito nel punto vendita Lidl più vicino a te: solo qui, infatti, è possibile acquistare l’idropulitrice ricaricabile al prezzo stracciato di 39,99 euro.