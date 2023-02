Non crederai a questa offerta Amazon sulla smart TV Samsung UHD 4K 50"

Questa offerta Amazon sulla smart TV Samsung Crystal UHD 4K da 50″ ha dell’incredibile: non trovi un’occasione migliore su nessun’altro store online. Con un risparmio di ben 325€ sul normale prezzo di vendita in virtù di uno sconto del 41%, quest’oggi ti bastano appena 474€ per rivivere l’emozione del cinema ogni giorno comodamente seduto al divano di casa.

Realizzata con materiali di fattura premium e con un design mozzafiato, la smart TV a marchio Samsung fa sicuramente un certo effetto quando in funzione: le cornici sono talmente ben ottimizzate da avere quasi l’illusioni che non ci siano.

Solo su Amazon la smart TV Samsung Crystal UHD 4K costa il 41% in meno

A tutto ciò si aggiunge l’incredibile know how sui pannelli di altissima qualità: la smart TV monta l’incredibile processore Crystal HD per unq qualità d’immagine senza pari, colori profondi, avvolgenti e sempre perfettamente bilanciati immagine dopo immagine.

Inoltre, la smart TV è anche pronta al gaming di nuova generazione grazie alla tecnologia Motion Xcelerator Turbo. Guarda tutti i film e serie TV che vuoi dalle più importanti piattaforme di streaming al mondo: Netflix, NOW TV, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV e tante altre, sono sempre a tua completa disposizione.

Inutile girarci intorno: solo su Amazon hai la possibilità di acquistare la spettacolare smart TV Samsung di fascia alta risparmiando ben 325€. Mettila subito nel carrello per riceverla direttamente a casa in appena 1 giorno con tanto di consegna rapida e completamente gratuita (solo per i clienti Amazon Prime).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.