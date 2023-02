Non c'è professionista senza KitchenAid: prezzo FUORI DI TESTA su eBay

Puoi comprare i robot da cucina che più ami, ma in cuor tuo sai di star riempiendo ogni posto libero nei tuoi mobili per rimpiazzare l’unico e inevitabile re. Ovviamente sto parlando di KitchenAID Artisan ma questo lo avevi già capito.

Non farti troppi pensieri ma rendi i tuoi sogni realtà con questa doppia promozione in corso su eBay che è da afferrare al volo. Non solo risparmi il 44% sul prodotto, ma inserendo il codice "CASA23" al momento del checkout hai anche un extra sconto di circa 40€.

Le spedizioni sono assolutamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

KitchenAid Artisan: il migliore amico che potresti avere in cucina

Ovviamente KitchenAid Artisan non poteva che essere perfetto sotto tutti i punti di vista. Grazie al suo design è un pezzo di arredamento oltre che a un prodotto che utilizzi per le tue preparazioni. Perfetto sia per il dolce che per il salato, con la sua capacità da 4,8 litri ti impone ben pochi limiti.

Oltre a essere un’impastatrice, questo prodotto è anche un mixer e una frusta grazie agli accessori che trovi in confezione. Grazie alla qualità e all’acciaio inossidabile, lo puoi sforzare e mettere a dura prova senza problemi. In questo, infatti, si differenzia dai prodotti ben più economici sul mercato che davanti a impasti più resistenti e corposi, iniziano a saltare e a bloccarsi.

E sai qual è la parte più soddisfacente? Che una volta che hai finito, puoi mettere tutto in lavastoviglie senza preoccuparti di dover pulire ogni componente a mano.

Ci sono tanti vantaggi in avere un prodotto KitchenAid nella tua cucina

Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia.

