Non cambiare banca, cambia Carta di Credito: scegli Carta YOU

Perché cambiare banca quando puoi cambiare Carta di Credito? Scegliendo Carta YOU hai accesso a tantissimi vantaggi senza dover aprire un altro conto corrente. La colleghi direttamente al tuo e ottieni un sistema di pagamento MasterCard in soli 2 minuti completamente gratis e senza commissioni annuali.

Inserisci i tuoi dati su questo link, indicando l’indirizzo al quale vuoi ricevere la tua nuova Carta YOU. In soli due minuti fai tutto e in un solo giorno lavorativo ottieni l’approvazione di Advanzia Bank. Grazie a questa soluzione puoi dire addio a tutte le altre che ogni anno ti fanno spendere dei soldi e non offrono nulla in più.

Con Carta YOU hai una Carta di Credito a canone zero con la quale puoi prelevare contante e acquistare in tutto il mondo senza commissioni. Inoltre, hai anche tantissimi altri vantaggi che con altre soluzioni non puoi avere. Scoprile tutte e ti innamorerai subito.

Carta YOU è molto più di una Carta di Credito

Una normale Carta di Credito ti permette di acquistare qualsiasi cosa in totale sicurezza e di pagarla al mese successivo in un giorno prestabilito. Di solito tra il giorno 10 e il giorno 15. Carta YUO aggiunge anche una linea di credito gratuita fino a 7 settimane.

Potrai così attivare un pagamento differito dei tuoi acquisti senza interessi a 49 giorni. Inoltre, avrai anche a disposizione una assicurazione viaggio gratuita e completa se utilizzi Carta YOU per prenotare i tuoi viaggi e pernottamento.

Grazie alla pratica app di Advanzia Bank consulti le tue spese, verifichi la disponibilità mensile e puoi anche bloccare la carta nei casi di emergenza con un semplice swipe. Tutto questo senza cambiare banca perché Carta YOU si collega al tuo conto corrente attivo.

Sbrigati e approfitta di questa incredibile occasione. Attiva subito Carta YOU e in soli 2 minuti ottieni una Carta di Credito MasterCard SecureCode da utilizzare dove vuoi, quando vuoi e con tutti i vantaggi che ti abbiamo elencato, oltre a tantissimi altri tutti da scoprire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.