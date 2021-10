Non aspettatevi un altro evento Apple: non ci sarà, pare

Secondo Mark Gurman, il giornalista di Bloomberg, è improbabile che Apple organizzi l'evento di novembre; il nuovo iPad Pro, l'iMac da 27″ e molto altro sono sulla buona strada per il rilascio nel 2022.

Apple questa settimana ha tenuto ufficialmente il suo attesissimo evento “Unleashed” nel quale ha svelato i nuovi modelli MacBook Pro da 14 e 16 pollici. L'evento ha segnato il secondo di Apple in due mesi, ma secondo un nuovo rapporto, è improbabile che vedremo altri keynote o eventi da parte dell'azienda quest'anno.

L'anno scorso, l'OEM di Cupertino ha tenuto tre eventi autunnali separati: uno a settembre incentrato su Apple Watch e iPad, uno a ottobre su iPhone 12 e HomePod e uno a ottobre per i primi PC con SoC Silicon M1.

Nell'ultima edizione della sua newsletter Power On, Mark Gurman di Bloomberg afferma che “non si aspetterebbe” un terzo evento dal colosso di Cupertino quest'anno, né dovremmo aspettarci “altri importanti annunci importanti“.

Gurman afferma che il Mac Mini e l'iMac da 27″ verrà presentato per il 2022 insieme a un nuovo iPhone SE e ad un nuovo iPad Pro:

Non mi aspetterei un terzo evento quest'anno o altri annunci importanti. L'anno scorso Apple ha organizzato tre eventi perché il Covid-19 ha causato ritardi e ha interrotto il suo programma. Se Apple avesse avuto altri Mac da lanciare quest'anno, li avrebbe annunciati la scorsa settimana, anche se non sarebbero stati spediti fino alla fine dell'anno. Non è rimasto davvero nient'altro di sostanza nella road map che sarebbe pronta per il 2021. Invece, cerca un Apple Silicon iMac più grande, un nuovo Mac mini, un nuovo iPhone SE e un nuovo iPad Pro dopo l'inizio del 2022.