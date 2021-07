Nokia X20 è in promozione su Amazon a soli 385,52€. Il piccolo ribasso ti permette di risparmiare una decina di euro e di acquistare un dispositivo che è una meraviglia.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Hai detto smartphone? Ecco Nokia X20

Se devi acquistare uno smartphone ti sarai imbattuto in vari modelli molto famosi, ma perché non prendere in considerazione anche il bellissimo Nokia X20? Semplice ma elegante ha tutto ciò che vorresti e non costa neanche una cifra.

Appartenente agli smartphone di fascia media, ti regala un mondo di opzioni e di funzioni. Puoi gustarti i contenuti e lo streaming in qualità Full HD+ sul magnifico display da 6,67 pollici. Sai cosa significa? Che la visione è pazzesca.

Con il processore Qualcomm e gli 8 GB di RAM non ti ferma nulla: scarica applicazioni, giochi e quant'altro in una manciata di secondi e aprili tutti insieme a tuo piacimento perché questo smartphone non si bloccherà mai. Cosa manca, la memoria? Assolutamente no perché è da 128 GB ed espandibile mediante MicroSD fino a 512 GB.

Insomma, cosa potresti volere di più? Se poi sei in cerca di una fotocamera super, mi dispiace dirtelo ma anche quella è perfetta. Le lenti sono firmate Zeiss e sono quattro in totale, con un sensore principale da 64 megapixel. In più scatti selfie a regola d'arte con la lente da 32 megapixel sul fronte.

La batteria da 4470 mAh ti fornisce fino a due giorni di carica e gli aggiornamenti sono assicurati da qui a tre anni.

Questo smartphone si può definire solo in un modo: perfetto. Naviga persino in 5G.

Acquista subito il tuo Nokia X20 su Amazon a soli 385,52€ in colorazione Nordic Blue. Lo ordini e lo ricevi in pochissimo grazie alle spedizioni Prime, ma se non sei membro tranquillo: sono gratuite nei punti di ritiro.

Ps: lo acquisti anche a rate a Tasso Zero se vuoi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone