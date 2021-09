Nokia X20 sta ottenendo in queste ore la sua prima versione della Beta in Anteprima per gli sviluppatori di Android 12. Di fatto, dopo aver perso la propria timeline di rollout di Android 11, il colosso finlandese HMD Global ha imparato rapidamente dai suoi errori e ora ha accelerato il processo di implementazione del firmware di nuova generazione per i terminali del marchio.

Nokia X20: potete scaricare Android 12, ma…

Gli utenti si aspettano che le cose vadano meglio dello scorso anno, soprattutto quando i prodotti della società fanno parte del programma Android One. Tuttavia, a differenza del 2020, Nokia è stata tra i primi OEM ad essersi iscritta al programma Android 12 Developer Preview a maggio. Infine, ora pare che abbia iniziato a rilasciare la prima DP per il Nokia X20.

Questo terminale è una recente aggiunta al portafoglio dell'azienda ed è stato presentato con Android 11. Ora pare che ci siano buone nuove per gli utenti possessori del suddetto smartphone, in quanto non dovranno più aspettare per provare il prossimo grande update.

Di fatto, i clienti che hanno aderito al programma possono ora accedere all'app “Il mio telefono“, fare clic sul banner “Supporto” e scorrere verso il basso per trovare “Anteprima per sviluppatori Android” per ottenere la prima build di Android 12. L'app verificherà prima se il proprio IMEI è idoneo e quindi chiederà di accettare tutti i termini e le condizioni della licenza del software prima di implementare l'aggiornamento.

La build di Android 12 verrà rilasciata come OTA entro le prossime 12 ore, ma c'è sempre un'opzione per avere la build subito. Basta andare su Sistema > Info sul telefono > Aggiornamenti di sistema per cercare manualmente il firmware.

Questo ovviamente non è pensato per tutti e potrebbero sorgere bug e problemi, quindi Nokia ha avvertito gli utenti di comprendere le ripercussioni e i rischi prima dell'installamento.

Le build del programma di anteprima per sviluppatori Android 12 (ADP) sono versioni iniziali del sistema operativo Android e sono destinate esclusivamente agli sviluppatori di applicazioni: non sono consigliate per un uso generale. In alcuni casi , le build potrebbero presentare problemi di prestazioni e/o stabilità.

Alcune app scaricate dal Google Play Store potrebbero non essere supportate (in tutto o in parte) e potrebbero mostrare segni di instabilità.

Non di meno, installando la DP del nuovo software di BigG si rischia di perdere i propri dati; si consiglia di effettuare un backup prima di scaricare l'OTA.

