Nokia X10: un tuffo nel passato ad un super prezzo

Il Nokia X10 è uno smartphone entry-level con un prezzo accessibile che attira l’attenzione di molti consumatori. Il dispositivo, ora in sconto su Amazon a soli 209,99 euro, è stato progettato per coloro che cercano un dispositivo Android conveniente, ma che allo stesso tempo offra prestazioni decenti. Inoltre, lo puoi pagare in comode rate a tasso zero grazie al servizio Cofidis, presente sul noto e-coomerce.

Nokia X10: con questo prezzo sta andando a ruba

Il Nokia X10 viene fornito con il sistema operativo Android 11 pronto per l’aggiornamento a Android 12. Ciò significa che gli utenti beneficeranno di tutte le ultime funzionalità del sistema operativo per i prossimi tre anni grazie ai tre anni di aggiornamenti software garantiti dal produttore. Puoi essere certi che avrai sempre le funzioni più recenti del sistema operativo a portata di mano.

La fotocamera del Nokia X10 è una delle sue migliori caratteristiche. Dispone di una quadrupla camera posteriore con un sensore principale da 48 MP e un sensore da 5 MP con ottica grandangolare, un sensore di profondità da 2 MP e un sensore da 2 MP per Macro. C’è anche un flash LED per scattare foto in condizioni di scarsa luminosità. La fotocamera anteriore è da 8 MP, ideale per scattare selfie e fare videochiamate.

Il display del Nokia X10 è grande, con una dimensione di 6,67 pollici e una risoluzione FHD+ protetta da Corning Gorilla Glass 3. Questo significa che il dispositivo offre una risoluzione nitida e una protezione adeguata contro eventuali graffi o danni. Il processore Octa-Core di questo device garantisce prestazioni fluide, mentre la RAM da 6 GB e la memoria interna da 64 GB consentono di salvare un numero considerevole di file e applicazioni. Inoltre, la memoria interna può essere espansa fino a 512 GB utilizzando una scheda MicroSD.

La batteria da 4470 mAh del Nokia X10 offre una lunga autonomia e supporta la ricarica veloce. Ciò significa che gli utenti possono caricare rapidamente il dispositivo utilizzando un caricabatterie da 18 W.

Nokia X10 è uno smartphone con ottime prestazioni per il prezzo con cui viene proposto. Offre molte funzionalità interessanti, come la fotocamera Zeiss, il display FHD+ e la lunga durata della batteria. Inoltre, gli utenti beneficiano di tre anni di aggiornamenti software garantiti dal produttore. Se stai cercando un dispositivo Android accessibile, il Nokia X10 a soli 209,99 euro è un affare che non puoi perdere.

