Nokia: un teaser ci svela l'arrivo di un prodotto INEDITO

Il nuovo teaser di Nokia conferma il lancio del primo tablet della compagnia. Verrà svelato il prossimo 6 ottobre, durante un evento speciale.

Cosa sappiamo del tablet di Nokia?

HMD Global, il licenziatario di Nokia Mobile, ha annunciato la scorsa settimana di avere un evento in programma per il 6 ottobre. Il tweet non ha rivelato quale sarà il prodotto che verrà annunciato, ma molti hanno ipotizzato che si trattasse di un tablet. Oggi la compagnia ha condiviso un nuovo teaser che conferma il debutto del primo dispositivo di grandi dimensioni dell'azienda finlandese.

Everything you’d expect from a Nokia phone in a tablet.

Coming 6.10.21 pic.twitter.com/uTssAURMMQ — Nokia Mobile (@NokiaMobile) September 27, 2021

Il lancio del tablet è stato confermato dall'account Twitter Nokia Mobile con una didascalia che recita “Tutto ciò che ti aspetteresti da un telefono Nokia in un tablet. In arrivo il 6.10.21”. Sulla base della scritta rilasciata dalla società, possiamo aspettarci che il device eseguirà una versione stock di Android out of the box. Dovrebbe anche ricevere un notevole supporto software simile a quello che abbiamo con i terminali Android dell'azienda: probabilmente due anni di major update e tre anni di aggiornamenti di sicurezza.

In allegato al tweet c'è un'immagine del telefono 3310 (2017) e del prossimo tablet. La foto non rivela molto sul dispositivo; abbiamo solo la possibilità di dare un primo sguardo al frame laterale del gadget in arrivo. Possiamo vedere che la cornice è piatta e ha angoli arrotondati. La scocca invece, ha una finitura grigio scuro/nera e sembra essere anche piuttosto sottile.

Il tablet dovrebbe essere lanciato con il moniker Nokia T20 e avrà un display da 10,36 pollici, un processore UNISOC, 4 GB di RAM, 64 GB di spazio di archiviazione e supporto per la ricarica da 10 W.