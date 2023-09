Nokia Streaming Stick 800 è PAZZESCO: smart TV Android e Chromecast con 32€

Nokia Streaming Stick 800 è un prodotto straordinario, di alta qualità e anche scontatissimo su Amazon adesso. Esattamente il dispositivo che serve per portare a nuova vita il vecchio televisore. Un sistema di smart TV Android, che integra anche il supporto al protocollo Chromecast e all’assistente vocale di Google. Super compatto perché in formato di chiavetta, arriva con un completissimo telecomando.

Prendilo in enorme sconto da Amazon: completando l’ordine al volo puoi averlo a 32€ circa appena e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitata.

Basta un ingresso HDMI e qualsiasi televisore o schermo potrà diventare intelligente e offrirti una marea di intrattenimento, direttamente dalle tue piattaforme preferite come Netflix, Prime Video, DAZN. Insomma, tutte quelle alle quali sei abbonato. Ancora, grazie al supporto al protocollo Chromecast, potrai trasmettere in tempo reale quello che c’è sullo schermo di smartphone, tablet e PC.

Ancora, dal pratico telecomando in dotazione potrai gestire tutto molto facilmente e non solo: premendo l’apposito pulsante potrai interagire con l’assistente vocale di Google. Per finire, una chicca: grazie alla presenza della connettività Bluetooth, potrai abbinare dispositivi come controller di gioco, speaker audio e non solo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.