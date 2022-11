Nokia Streaming Box 8010: giochi, film e serie tv per tutta la famiglia

Il nuovo Nokia Streaming Box 8010, perfetto per i videogiocatori più accaniti, offre prestazioni ancora più veloci ed una migliore capacità di archiviazione. Con l’accesso a migliaia di app nel Google Play Store ed ai servizi di cloud gaming, lo Streaming Box 8010 rende disponibile un’ampia scelta di giochi.

Basterà collegare il controller via Bluetooth per dare il via al divertimento. Anche coloro che preferiscono una maratona di film o di serie tv saranno accontentati. Il box di streaming porterà sullo schermo i contenuti di Netflix, Disney+, Prime Video o YouTube ed è compatibile con Apple TV.

Nokia Streaming Box 8010: caratteristiche, prezzi e disponibilità

Il Nokia Streaming Box 8000 è stato uno dei prodotti più popolari di StreamView fin dal suo lancio nel 2020. Il set-top box può essere collegato a qualsiasi televisore con una connessione HDMI. La versione 8010 è dotata di un chipset migliorato, ideale per le sessioni di gioco. Con tre porte USB integrate, una in più rispetto al modello precedente, collegare due controller di gioco è un gioco da ragazzi. Gli utenti saranno inoltre soddisfatti della maggiore capacità di memoria, che ammonta ad un totale di 4 GB di RAM LPDDR4 e 32 GB di Flash eMMC.

L’apparecchio trasforma qualsiasi TV in una smart TV offrendo un’ampia gamma di app, servizi di streaming e librerie multimediali. Il telecomando risponde ai comandi vocali tramite Google Assistant e può aiutare a trovare un blockbuster o le previsioni del tempo in pochi secondi. Per chi ama i giochi su grande schermo, l’8010 consente di collegare facilmente controller o tastiere di gioco tramite Bluetooth. Mentre Chromecast integrato permette lo streaming continuo da una serie di dispositivi mobili, il Nokia Streaming Box dispone anche di una porta HDMI, USB-A/-C per dischi rigidi esterni, una porta LAN ed un’uscita digitale ottica per collegare il sistema home cinema e tutti i tipi di dispositivi aggiuntivi.

Il Nokia Streaming Box 8010 è facile da configurare e funziona con qualunque televisore dotato di una porta HDMI o audio video analogica. È sufficiente inserire l’adattatore di corrente, collegare lo Streaming Box al televisore e ad internet e iniziare. Il design è compatto ed elegante, con il telecomando Bluetooth che si adatta perfettamente alla forma della mano. Grazie alla retroilluminazione, gli utenti possono riconoscere i pulsanti anche quando la stanza è buia. Il Nokia Streaming Box 8010 sarà disponibile in tutta Europa online su streamview.com e nei negozi specializzati a partire dal mese di novembre al prezzo di 159 euro (IVA inclusa).