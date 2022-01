Nokia ha in cantiere diversi device: ecco come si presentano

Dopo l'arrivo di Android 12 per Nokia G50, in queste ore scopriamo che diversi smartphone Nokia hanno ricevuto la certificazione FCC che ne ha svelato alcune caratteristiche tecniche e il design. Secondo le informazioni pubblicate in rete, i device immortalati in queste immagini sono tutti smartphone che l'azienda si sta preparando a presentare.

Vari smartphone Nokia ricevono la certificazione FCC

La certificazione FCC indica che il nuovo smartphone arriverà in almeno sei differenti varianti: A-1418, TA-1404, TA-1412, TA-1415, TA-1405 e TA-1401. Di questi, abbiamo la possibilità di scoprire il design dei modelli TA-1404 e TA-1412 che, come si può osservare in queste immagini, sembra appartenere a uno smartphone di fascia alta.

Sul retro è ben visibile una fotocamera tripla possibilmente con sensore principale, sensore ultra grandangolare e sensore macro, mentre frontalmente è presente una fotocamera punch hole centrale. Le specifiche provenienti dall'FCC menzionano un sensore principale da 50 MP e due sensori da 2 MP per i modelli Nokia TA-1404 e TA-1412, mentre il modello TA-1404 dovrebbe offrire anche il supporto alla connettività Dual-SIM, 4 GB di RAM e 128 GB di spazio interno; il modello TA-1412 è invece atteso con 3/4 GB di RAM e 64/128 GB di storage.

Per quanto riguarda il processore si fa riferimento a un SoC Unisoc, ma non ci sono ancora ulteriori informazioni circa il display, la connettività, la batteria e molto altro.