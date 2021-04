Oltre a lanciare le nuove serie di smartphone facenti parte della serie X, della gamma G e della line-up low-cost Nokia C, HMD Global ha anche annunciato un nuovo paio di auricolari TWS chiamati Nokia Lite Earbuds (nome in codice BH-205). Diamo ora un’occhiata alle specifiche tecniche di questo prodotto, alle sue caratteristiche, al prezzo di vendita e alla disponibilità nei diversi mercati mondiali.

Nokia Lite Earbuds (BH-205): specifiche e caratteristiche

I nuovi Nokia Lite Earbuds (BH-205) hanno un design simile a quello di OnePlus Buds Z. Questi auricolari in-ear sono dotati di driver da 6 mm e si collegano ai dispositivi tramite Bluetooth 5.0.

Inoltre, gli auricolari hanno una gamma di frequenza di 20Hz-20KHz. Come la maggior parte dei TWS sul mercato, supportano anche i controlli attraverso le gestures tattili.

I boccioli sono supportati da una batteria da 40 mAh ciascuno che la società afferma di offrire fino a 6 ore di tempo di quotazione. Insieme alla custodia di ricarica che ha una batteria da 400 mAh, indicatori LED e una porta USB di tipo C per la ricarica, le cuffie di Nokia sono classificate per durare fino a 36 ore.

Ultimo ma non meno importante, i Nokia Earbuds Lite (BH-205) sono disponibili in due colorazioni (Charcoal, Polar Sea) e vengono forniti con tre gommini aventi tre dimensioni diverse (S, M, L). Presente in confezione anche un cavo USB Type-C.

Nokia Lite Earbuds (BH-205) Prezzo e disponibilità

Le nuove cuffie Nokia Lite (BH-205) avranno un prezzo medio in tutto il mondo di circa 39 €. Saranno disponibili per l’acquisto in mercati selezionati a partire da metà aprile. Che ne pensate dei nuovi device del colosso finlandese? Qual è quello che vi ha colpito di più? Fatecelo sapere. Ricordiamo che sono, i più particolari della gamma, sono i Nokia X10 e X20, due prodotti unici per la compagnia.

