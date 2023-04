Nokia G60: ecologico, moderno e in sconto (-29%)

Il Nokia G60 è uno smartphone medio gamma, che presenta alcune caratteristiche particolari che lo rendono un prodotto interessante sul mercato. Attualmente in sconto del 24% su Amazon, questo dispositivo è un’ottima scelta per chi cerca un prodotto moderno, resistente e pronto per il futuro. Approfitta subito di questa offerta e acquista questo device rivoluzionario ad un prezzo vantaggioso di soli 249,90 euro. Inoltre, ricorda che grazie al servizio di finanziamento Cofidis presente sull’e-commerce, puoi pagarlo in comode rate a tasso zero.

Nokia G60: un’occasione che non puoi perdere a questo prezzo

Una delle caratteristiche che distinguono il Nokia G60 dagli altri smartphone è la sua attenzione all’ambiente. Infatti, il telaio e il pannello posteriore sono realizzati rispettivamente con il 60% e il 100% di plastica riciclata, rendendolo così più resistente agli urti e più rispettoso dell’ambiente. Questa scelta di materiali dimostra l’impegno di Nokia nei confronti della sostenibilità e dell’ecologia, un valore sempre più importante nella società odierna.

Inoltre, il Nokia G60 è uno smartphone pronto per il futuro. Grazie alla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 695 5G, questo dispositivo offre la possibilità di accedere ai contenuti in modo ottimale sia in casa che in mobilità, sfruttando al massimo la rete 5G. Inoltre, l’acquisto di questo dispositivo include 3 anni di aggiornamenti del sistema operativo e di sicurezza mensili, garantendo così un’esperienza di utilizzo sempre aggiornata e sicura.

Il Nokia G60 presenta inoltre una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 MP più un sensore da 5 MP con ottica grandangolare e un sensore di profondità da 2 MP. La fotocamera anteriore invece è da 8mp. Grazie a queste fotocamere è possibile scattare foto di alta qualità e registrare video in modo fluido e nitido.

Il display del Nokia G60 è un Full HD+ da 6.58” con un rapporto di forma 20:9 e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Inoltre, il display è protetto da Gorilla Glass 5, che lo rende resistente a graffi e urti. La RAM è di 4 GB, mentre la memoria interna è di 128 GB, espandibile con MicroSD fino a 1TB. Infine, questo dispositivo è dotato di Android 12 preinstallato e garantisce l’aggiornamento a qualsiasi versione del sistema operativo commercializzata nei prossimi 3 anni sulla stessa piattaforma. In questo modo, il dispositivo resterà sempre al passo coi tempi e potrà essere utilizzato per molto tempo senza problemi di compatibilità.

In conclusione, il Nokia G60 è uno smartphone dalle caratteristiche interessanti, che lo rendono un’ottima scelta per chi cerca un dispositivo moderno, resistente e pronto per il futuro. Il prezzo scontato su Amazon lo rende ancora più allettante, rendendo l’acquisto ancora più vantaggioso a soli 249,90 euro. Se sei interessato a questo acquisto, non perdere ulteriore tempo, i pezzi a disposizione per l’offerta son limitati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.