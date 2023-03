Nokia G22 arriva in Italia: dura 3 giorni e puoi ripararlo tu stesso

HMD Global, l’azienda produttrice dei telefoni Nokia, annuncia la disponibilità del nuovo Nokia G22 sul mercato italiano. Questo è il primo smartphone dell’azienda finlandese progettato per essere facilmente riparabile, portando la longevità dei telefoni HMD ad un livello superiore.

Grazie al suo design innovativo è possibile sostituire il display danneggiato, la porta di ricarica piegata o la batteria obsoleta anche dopo la scadenza della garanzia, prolungando così la vita del telefono. Inoltre, il Nokia G22 è realizzato con un retro in plastica riciclata al 100% in due colorazioni, Meteor Grey e Lagoon Blue, e confezionato all’insegna della sostenibilità.

Nokia G22: caratteristiche, prezzo e disponibilità

Grazie alla collaborazione con iFixit, una comunità globale che promuove la riparazione dei dispositivi elettronici di cui spesso ci si libera con troppa immediatezza, è possibile accedere facilmente a guide per la riparazione ed a parti di ricambio a prezzi accessibili.

Ad esempio, se il tuo dispositivo avesse lo schermo danneggiato, una porta di ricarica rovinata o una batteria non più performante, troveresti subito le parti di ricambio necessarie e, grazie alle guide di riparazione fornite da iFixitt, saresti in grado di eseguire la riparazione in totale autonomia. In questo modo, potrai prolungare la vita del tuo smartphone con un occhio attento all’ambiente.

Il nuovo Nokia G22 ha compiuto notevoli passi in avanti circa il comparto audio, utilizzando OZO Playback per una migliore qualità di ascolto di podcast e playlist musicali, con la possibilità di utilizzare la modalità Audio Boost in ambienti rumorosi. Inoltre, la fotocamera da 50MP è supportata da algoritmi di imaging di alto livello che consentono di catturare immagini nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Oltre al display HD+ da 6,52 pollici, il telefono può contare su un’autonomia fino a tre giorni grazie ad una batteria che mantiene la sua capacità originale oltre l’80% anche dopo 800 cicli di ricarica completi. La scocca sottile e la finitura lucida conferiscono un design elegante, mentre la base della fotocamera in metallo opaco e il vetro Corning Gorilla Glass 3 aumentano la resistenza. Nokia G22 viene fornito con 2 anni di aggiornamenti Android, 3 anni di aggiornamenti mensili di sicurezza e 36 mesi di garanzia senza costi aggiuntivi.

Nokia G22 è disponibile sul sito ufficiale nel colore Meteor Grey e nelle configurazioni 4/64 o 4/128 GB a partire da 199 euro. La versione Lagoon Blue arriverà nelle prossime settimane. Kit di riparazione acquistabile al costo di 5 euro su iFixit.com. I singoli pezzi di ricambio senza Kit sono disponibili ai seguenti prezzi:

scocca a partire da 24,95 euro

batteria a partire da 24,95 euro

schermo a partire da 45,95 euro

porta di ricarica a partire da 19,95 euro

Infine, il nuovo caricatore Nokia 65W Dual Port realizzato al 70% con materiali riciclati è disponibile al prezzo di 49,99 euro.