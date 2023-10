Nokia G21: affidabile ed ecosostenibile, oggi in MEGA sconto

Se sei alla ricerca di un telefono che soddisfi le tue esigenze senza svuotare il portafoglio, il Nokia G21 è la soluzione ideale. E ora, grazie all’incredibile sconto del 30% su Amazon, è il momento perfetto per acquistarlo al prezzo speciale di soli 139,99 euro, anziché 199,99 euro.

Nokia G21: questa offerta può finire da un momento all’altro

Una delle caratteristiche più sorprendenti di questo smartphone è la sua compatibilità con Android 12 e l’eccezionale promessa di 2 anni di aggiornamenti del sistema operativo. Puoi stare tranquillo sapendo che il Nokia G21 riceverà il doppio degli aggiornamenti di sicurezza rispetto alla concorrenza, garantendo così una protezione ottimale per i tuoi dati.

La fotocamera è un’altra area in cui il Nokia G21 si distingue. Con una tripla fotocamera posteriore da 50 megapixel supportata dall’intelligenza artificiale per l’elaborazione delle immagini, puoi scattare foto di qualità incredibile. Inoltre, il sensore Macro da 2 Megapixel e il sensore di profondità da 2 Megapixel consentono di catturare dettagli sorprendenti e effetti bokeh mozzafiato. La fotocamera anteriore da 8 Megapixel è perfetta per selfie luminosi e nitidi.

Il Nokia G21 vanta anche un display da 6.5 pollici con risoluzione HD+ e una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, offrendo un’esperienza visiva incredibilmente fluida e chiara. Che tu stia guardando video, giocando o semplicemente navigando sui social media, tutto sarà incredibilmente nitido e dettagliato.

Sotto il cofano, il Nokia G21 è alimentato da un potente processore Octa-Core, 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile con MicroSD fino a 512 GB. Avrai abbastanza spazio per tutte le tue app, foto e video senza preoccuparti mai di quedta memoria insufficiente.

Infine, la batteria da 5050 mAh assicura una lunga durata, mentre il supporto alla ricarica veloce grazie al caricabatterie da 18 W incluso nella confezione ti permette di tornare rapidamente in azione quando la batteria è scarica.

In conclusione, il Nokia G21 non è solo un telefono economico ma offre anche prestazioni affidabili e sostenibili. Approfitta di questa offerta esclusiva su Amazon e acquistalo al prezzo incredibilmente vantaggioso di soli 139,99 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione sono limitate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.