Nokia C32 arriva in Italia: design accattivante e fotocamera da 50MP

HMD Global ha annunciato ufficialmente il nuovo Nokia C32: si tratta del primo smartphone della popolare serie C avente a bordo una fotocamera da ben 50MP per scattare immagini di alta qualità, il tutto ad un prezzo ancora più conveniente.

Nokia C32, già disponibile sul mercato italiano con il sistema operativo Android 13, si caratterizza anche per un rinnovato design con finitura in vetro temperato per offrire un’esperienza d’utilizzo di alto livello.

Caratteristiche tecniche e prezzo di Nokia C32

La serie C di Nokia si evolve con un nuovo design apprezzabile per una zona posteriore in vetro temperato, una finitura bicolore e bordi laterali eleganti che conferiscono al C32 un aspetto raffinato e moderno. Inoltre, il luminoso display HD+ da 6,5 pollici e la scocca disponibile in tre colori (Charcoal, Autumn Green e Beach Pink) aggiungono un tocco di vivacità a questo nuovo smartphone. Nokia C32 presenta una fotocamera principale da 50MP ed una fotocamera selfie da 8MP, entrambe supportate da potenti algoritmi di imaging per ottenere il massimo della qualità possibile. Grazie alla capacità di catturare ancora più luce ed alla modalità notturna, sia per la fotocamera anteriore che per quella posteriore, il telefono è in grado di scattare foto sorprendenti in qualsiasi condizione di luce.

Il nuovo Nokia C32 offre fin da subito le funzionalità di Android 13, fra cui la possibilità di scegliere la lingua per ogni applicazione ed il copia e incolla tra dispositivi: potrai navigare rapidamente e senza intoppi tra le diverse app, sia quelle lavorative che ludiche. Massima ottimizzazione, a tutto vantaggio dell’autonomia in fase di utilizzo: fino a 3 giorni di durata. Per una fruizione ancora più immediata delle applicazioni installate, Nokia C32 è dotato di 3 GB di RAM virtuale extra con estensione di memoria. Degna di nota anche la solidità: il vetro temperato sul fronte e sul retro, oltre ad un robusto chassis in metallo, offre maggiore sicurezza per i componenti interni e garantisce una protezione IP52 contro graffi, cadute ed usura quotidiana.

Nokia C32 è disponibile sul sito ufficiale nella configurazione 4/64 GB con prezzi a partire da 149 euro ed è compatibile con il nuovo caricatore a 65W Dual Port, acquistabile a 49,99 euro.