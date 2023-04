Nokia C31: lo smartphone entry-level per eccellenza a prezzo WOW

Se siete alla ricerca di uno smartphone Android a un prezzo economico che non abbia grossi fronzoli e soprattutto sia economico, dovreste fare immediatamente una capatina su Amazon. In offerta potete trovare l’ottimo Nokia C31 contraddistinto come un prodotto versatile e solido per chi cerca uno smartphone entry-level in grado di soddisfare a pieno ogni esigenza nella vita di tutti i giorni. Il suo prezzo di listino di 179,99 euro scende fino a 149,99 euro raggiungendo uno dei prezzi più bassi di sempre.

Nokia C31: l’entry-level da acquistare assolutamente

Ciò che spicca immediatamente è il fantastico display da ben 6,7 pollici con risoluzione HD+ che rende questo telefono un’ottima soluzione anche per la fruizione dei contenuti multimediali. Molto interessante anche il comparto fotografico con soluzione a tripla fotocamera posteriore con la principale da 13MP che consente di immortalare i momenti più importanti della vita, anche in condizioni di scarsa luminosità e in piena notte.

Il cuore del Nokia C31 è un processore Octa-Core affiancato da 4GB di RAM e uno spazio di archiviazione da 128GB, che potrete espandere liberamente (fino ad un massimo di 256GB) grazie alle schede MicroSD. Quanto alla batteria, il telefono monta un’unità da 5050 mAh ottima per garantire una durata di 3 giorni con una sola ricarica. Infine, nonostante la fascia di prezzo economica, questo splendido dispositivo è dotato anche di protezione IP52 per resistere agli agenti atmosferici.

Insomma, si tratta di un dispositivo niente male che di solito viene proposto a 179,99 euro ma grazie all’offerta di oggi potete acquistarlo al di sotto dei 150 euro. Ricordiamo che è possibile dividere l’importo in 6 comode rate con Cofidis e che con Amazon Prime potrete riceverlo in pochissimi giorni senza spese di consegna.

