Nokia C2, offerta folle su Amazon: il prezzo crolla a soli 59,99€ (-45%)

Se sei alla ricerca di uno smartphone affidabile, economico e sicuro, il Nokia C2 2nd Edition è una scelta eccellente. Attualmente disponibile a soli 59,99€, risparmierai il 45% rispetto al prezzo consigliato di 109,99€.

Il Nokia C2 2nd Edition fa parte della nuova serie C, ed è progettato per offrire sicurezza e qualità costruttiva. Con 2 anni di aggiornamenti software trimestrali, avrai sempre accesso alle ultime funzionalità e alle patch di sicurezza più recenti. Inoltre, il robusto chassis interno in metallo rende questo smartphone resistente e durevole.

Con un generoso display da 5,7 pollici, il Nokia C2 2nd Edition offre un’ampia area di visualizzazione che si adatta facilmente alla tua mano. Questo ti darà accesso a un mondo di nuove possibilità, dall’uso quotidiano alle tue attività preferite.

Il dispositivo opera su Android 11 Go Edition, il che significa che avrai accesso alle ultime funzionalità e miglioramenti del sistema operativo. Inoltre, Nokia ti garantisce 2 anni di aggiornamenti software, quindi potrai essere sicuro di essere sempre aggiornato e al sicuro.

Il Nokia C2 2nd Edition è equipaggiato con un processore Quad-Core, 2 GB di RAM e una memoria interna da 32 GB, che può essere espansa tramite una scheda MicroSD fino a 256 GB. Queste specifiche ti consentiranno di eseguire le tue applicazioni preferite senza problemi e di conservare tutti i tuoi file importanti.

Questo smartphone è dotato di una fotocamera posteriore da 5 MP con flash LED, che ti permette di catturare foto di buona qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione. Inoltre, la fotocamera frontale da 2 MP è dotata di un flash, rendendola ideale per selfie luminosi e chiari.

Il Nokia C2 2nd Edition è l’ideale per chi cerca uno smartphone accessibile e sicuro. Con un ampio display, prestazioni solide e aggiornamenti software garantiti, è una scelta affidabile per chiunque desideri un dispositivo funzionale a un prezzo conveniente. Non perdere l’occasione di acquistarlo a un prezzo scontato del 45%.

