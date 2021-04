HMD Global ha lanciato il Nokia 9 PureView nel 2019 come il primo telefono al mondo con una configurazione della fotocamera con cinque lenti sulla back cover. Mentre diversi rapporti hanno parlato del suo modello erede, l’azienda finlandese si è allontanata pian piano dal lancio di un dispositivo di punta. Nuove informazioni condivise dal Nokia Power User affermano che la società starebbe lavorando su un telefono di fascia medio-alta con una configurazione penta-camera, che succederà allo smartphone Nokia 8.3 5G. Probabilmente, questo dispositivo potrebbe arrivare sul mercato come un telefono facente parte della serie X.

Nokia X50: cosa sappiamo sul nuovo device?

Il rapporto afferma che il successore del Nokia 8.3 5G sfoggerà una configurazione con cinque ottiche con una lente principale da 108 megapixel. Il dispositivo non arriverà sul mercato come Nokia 8.4 5G, ma è probabile che si possa chiamare Nokia X50.

Il telefono dovrebbe essere dotato di un PureDisplay V4 da 6,5 ​​pollici che offre una risoluzione Quad HD + e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Il rapporto afferma che è alimentato dallo smartphone sarà alimentato dal chipset Snapdragon 775G non annunciato (numero di modello SM7350).

È probabile che il dispositivo sia alimentato da una batteria da 6.000 mAh. Recentemente, una cella simile per un imminente telefono Nokia è stata individuata sulla piattaforma di certificazione TUV. L’elenco ha rivelato che arriverà con il supporto per la ricarica rapida da 22,5 W.

Non ci sono parole sulle altre fotocamere del presunto telefono Nokia X50. Tuttavia, la configurazione del penta-obiettivo dovrebbe includere un obiettivo ultrawide, un sensore di profondità, uno sparatutto macro e un teleobiettivo. È probabile che il dispositivo sia dotato di ottiche ZEISS e tecnologia OZO Audio. Il rapporto non ha altre informazioni sulle sue specifiche.

Non è chiaro se Qualcomm lancerà un chip chiamato Snapdragon 775G. Il recente dietro è che il produttore di chip con sede negli Stati Uniti ha già annunciato il chipset Snapdragon 780G a 5 nm come successore del vecchio chip Snapdragon 765 / 765G. Il numero di serie di questo chip, invece, è SM7350-AB. Quindi, non è chiaro quale CPU alimenterà il presunto Nokia X50. Staremo a vedere.

